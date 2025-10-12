國慶連假收假日連3追撞事故釀回堵 下午11壅塞路段曝光
今天是國慶連假收假日，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其中發生3起小客車自撞貨追撞事故，截至上午11時，國道全線交通量為24.8百萬車公里，預估下午重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段。
今日為國慶日連續假期收假日，截至上午11時，國道全線交通量為24.8百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。
今日上午8時25分，於國3南向220.4公里處發生1輛小客車自撞事故，占用內線車道，於8時41分排除；10時11分，於國1北向201.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時34分排除，造成後方車流回堵2公里。
10時31分於國1北向209.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時57分排除，造成後方車流回堵3公里。上述事故均導致車輛回堵影響整體車流順暢。
高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局提醒用路人，高速公路行車速度快，若未正確使用安全帶，發生碰撞時車內人員極有可能向前衝撞或被拋出車外，甚至再遭其他車輛撞擊而導致嚴重傷亡，呼籲民眾行車上路不論駕駛、乘客都要繫妥安全帶，兒童也要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶。行駛中更應保持專心、隨時注意路況，才能保障安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言