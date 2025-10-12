國慶連假收假日連3追撞事故釀回堵 下午11壅塞路段曝光

今天是國慶連假收假日，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其中發生3起小客車自撞貨追撞事故，截至上午11時，國道全線交通量為24.8百萬車公里，預估下午重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段。

今日為國慶日連續假期收假日，截至上午11時，國道全線交通量為24.8百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。

今日上午8時25分，於國3南向220.4公里處發生1輛小客車自撞事故，占用內線車道，於8時41分排除；10時11分，於國1北向201.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時34分排除，造成後方車流回堵2公里。

10時31分於國1北向209.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時57分排除，造成後方車流回堵3公里。上述事故均導致車輛回堵影響整體車流順暢。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。