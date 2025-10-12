快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

國慶連假收假日連3追撞事故釀回堵 下午11壅塞路段曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1北向209.8公里處事故。圖／交通部高公局提供
國1北向209.8公里處事故。圖／交通部高公局提供

今天是國慶連假收假日，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其中發生3起小客車自撞貨追撞事故，截至上午11時，國道全線交通量為24.8百萬車公里，預估下午重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段。

今日為國慶日連續假期收假日，截至上午11時，國道全線交通量為24.8百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。

今日上午8時25分，於國3南向220.4公里處發生1輛小客車自撞事故，占用內線車道，於8時41分排除；10時11分，於國1北向201.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時34分排除，造成後方車流回堵2公里。

10時31分於國1北向209.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時57分排除，造成後方車流回堵3公里。上述事故均導致車輛回堵影響整體車流順暢。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局提醒用路人，高速公路行車速度快，若未正確使用安全帶，發生碰撞時車內人員極有可能向前衝撞或被拋出車外，甚至再遭其他車輛撞擊而導致嚴重傷亡，呼籲民眾行車上路不論駕駛、乘客都要繫妥安全帶，兒童也要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶。行駛中更應保持專心、隨時注意路況，才能保障安全。

國1北向201.5公里處事故。圖／交通部高公局提供
國1北向201.5公里處事故。圖／交通部高公局提供
國3南向220.4公里處事故。圖／交通部高公局提供
國3南向220.4公里處事故。圖／交通部高公局提供

國道 宜蘭

延伸閱讀

加強連假交通執法 台南警國慶查獲毒駕男 起獲毒品重達77克

國慶出遊貪小便宜 桃園婦趁老闆找零偷140元大溪豆干遭法辦

花蓮光復鄉清溝呼叫「勺子超人」國慶連假湧入逾5萬志工協助

國慶連假最後1天「超人」變少了 保安寺沙包還要再2萬個

相關新聞

國慶連假收假日連3追撞事故釀回堵 下午11壅塞路段曝光

今天是國慶連假收假日，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其中發生3起小客車自撞貨追撞事故，截至上午11時，國道全...

47項藥品退出台灣！石崇良：將建立「統一控貨」機制防搶藥潮

多款原廠藥陸續宣布退出台灣，基層藥師指出，今年至少7種原廠藥將退場。衛福部食藥署表示，今年截至9月底，已有47項藥品將退...

高溫炎熱再一周 氣象署：下周日首波東北季風可能報到低溫恐驟降

終於有機會降溫轉涼了，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，未來一周高溫炎熱，大台北地區及中南部近山區有局部36度，午後東半部...

騎機車別再穿拖鞋！足踝名醫示警：出事腳部恐救不回

在台灣，騎機車是日常交通的一部分，但許多人圖方便，常穿著拖鞋就出門。足踝外科醫師朱家宏警告，這樣的習慣極度危險，一旦發生意外，腳部損傷恐怕無法修復，「不是骨折最可怕，而是皮膚與肌腱撕裂，連重建都難。」

影／國慶連假最後一天中午過後湧北返車潮台1線楓港段北上調撥車道

國慶連假最後一天，屏東縣警局指出，根據交控中心車流數據顯示，上午12至13時北上車潮2600輛次，枋寮分局在下午1時11...

30歲起骨質悄悄流失！ 醫教4招「存骨本」 50歲以上應測骨密度

人體的骨密度大約在20至30歲達到巔峰，過了30歲之後，骨質會以每年0.5至1%的速度悄悄流失，因初期幾乎無感，又被稱為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。