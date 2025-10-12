非法旅館民宿稽查出爐 今年1至9月開罰近億元

交通部觀光署公布最新各縣市旅館業及民宿的裁罰結果，今年1到9月共有1041家非法旅館及586家非法民宿，總共裁罰新台幣9233萬元。

交通部觀光署日前公布今年1-9月的各縣市旅館業及民宿管理查察及罰鍰統計。

觀光署指出，今年1-9月合法旅館3291家，較去年同期減少25家，變動不大，應是個別業者經營考量而進退場的結果。

觀光署說，未合法的列管旅館家數1041家，較去年同期增加71家，主要是都會區的日租套房增減所致，其中台中市增加56家、台北市增加35家，桃園市減少5家最多。

觀光署表示，總罰鍰次數728次，最多的前3名為台北市、台中市及台南市；總罰鍰金額7469.9萬元，最多的前3名為台北市、台中市及台南市。

民宿方面，觀光署表示，合法民宿1萬2473家，較去年同期增加483家，說明民宿為家庭副業、以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。

觀光署表示，未合法的列管民宿家數586家，較去年同期減少18家，是因地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業，其中屏東縣減少最多為14家。

觀光署說，總罰鍰次數307次，最多的前3名為宜蘭縣、台東縣及花蓮縣；總罰鍰金額1763.2萬元，最多的前3名為宜蘭縣、台東縣及屏東縣。