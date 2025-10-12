快訊

車輪餅、三明治…拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中還有現做的

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

轉乘機捷一定要到台北車站？ 旅遊達人曝從這1地「5分鐘」就能抵達

聯合新聞網／ 綜合報導
台北車站連接機場捷運的聯通道，走路至少要10到15分鐘。圖／聯合報系資料照
台北車站連接機場捷運的聯通道，走路至少要10到15分鐘。圖／聯合報系資料照

國慶連假結束，緊接著的光復節三天假期又掀起一波出國潮，不少旅人準備前往桃園機場搭機。有旅遊部落客實測發現，若改在台北捷運北門站轉乘機捷，步行時間比從台北車站出發更短，約五分鐘就可抵達，成為近期網友熱議的省時路線。

旅遊帳號「酒妮背包」在Threads分享經驗，提醒旅客別再從台北車站拖著行李箱「苦行」。實地測試後指出，從北門出站轉乘機捷，只需五分鐘即可抵達，速度明顯優於走台北車站的十五分鐘長廊。她也補充，捷運車廂廣播其實會提醒乘客在北門站下車轉搭，只是許多人仍以為「機捷台北車站」與「捷運台北車站」在同一處，導致誤會。

貼文一出引發熱議，有網友表示，第一次從北車走到機捷時「像踏進遠得要命的王國」，走過一次就改搭高鐵到桃園再轉乘，認為整體感覺更輕鬆。另一名使用者則說，自己走過北門與北車兩條路，實際距離差不多，體感上北門的確稍微近一些，但若要搭紅線回家，仍會選擇在北車轉乘較通順。

不少留言指出，是否方便仍取決於出發地點與路線。有人提到，如果搭乘松山新店線在北門下車會更順，但板南線乘客繞過去反而增加麻煩。

也有旅人分享去機場的不同選項，認為國光客運仍是舒適首選，票價與機捷相近，又一定有座位，笑稱自己改搭國光客運後，再也不願背著行李走長廊。另有人指出，若從三重站轉機捷，時間甚至更快，只是要看距離是否方便。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

Threads 機捷 機場捷運 桃園機場 北門 台北車站 捷運 台北捷運

延伸閱讀

高雄捷運、台鐵站內未設「輕軌到站資訊面板」 旅客嘆不便

通勤擠爆？機捷A7尖峰人滿為患「盼加開班次」 營運方：空間明顯有餘裕

南韓地鐵轉乘超麻煩？他大讚「北捷亞洲第一」 網揭2背後關鍵

「到站抬頭就看到站名」 北捷中和新蘆線8月底前全線更新

相關新聞

轉乘機捷一定要到台北車站？ 旅遊達人曝從這1地「5分鐘」就能抵達

國慶連假結束，緊接著的光復節三天假期又掀起一波出國潮，不少旅人準備前往桃園機場搭機。有旅遊部落客實測發現，若改在台北捷運北門站轉乘機捷，步行時間比從台北車站出發更短，約五分鐘就可抵達，成為近期網友熱議的省時路線。

加油且慢 中油明日汽、柴油降價

台灣中油公司自明（13）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油...

柿子富含維生素A、C 防乾眼症又能穩定血糖

近日天氣仍偏炎熱，中央氣象署預估，東北季風19日後南下，將明顯降溫轉涼。進入10月後，柿子的季節來臨，長庚仁愛合作聯盟醫...

47項藥品退出台灣！石崇良：將建立「統一控貨」機制防搶藥潮

多款原廠藥陸續宣布退出台灣，基層藥師指出，今年至少7種原廠藥將退場。衛福部食藥署表示，今年截至9月底，已有47項藥品將退...

DJI Osmo Nano迷你相機開箱！日本獨旅解放雙手 3招拍法漫步街頭、看煙火、做吃播

DJI在無人機及相機品牌不斷推陳出新，除了網紅必備的DJI Osmo Pocket 3外，後續還推出 Osmo 360，上（9）月底更推出穿戴相機Osmo Nano，把它稱作姆指相機、口袋相機也不為過，聯合新聞網《科技玩家》這次開箱並帶著DJI Osmo Nano前進日本大阪萬博、東京獨旅遊玩，感受到解放雙手的方便性、也有玩出不同玩法帶你一次看。

高溫炎熱再一周 氣象署：下周日首波東北季風可能報到低溫恐驟降

終於有機會降溫轉涼了，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，未來一周高溫炎熱，大台北地區及中南部近山區有局部36度，午後東半部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。