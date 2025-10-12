轉乘機捷一定要到台北車站？ 旅遊達人曝從這1地「5分鐘」就能抵達

國慶連假結束，緊接著的光復節三天假期又掀起一波出國潮，不少旅人準備前往桃園機場搭機。有旅遊部落客實測發現，若改在台北捷運北門站轉乘機捷，步行時間比從台北車站出發更短，約五分鐘就可抵達，成為近期網友熱議的省時路線。

旅遊帳號「酒妮背包」在Threads上分享經驗，提醒旅客別再從台北車站拖著行李箱「苦行」。實地測試後指出，從北門出站轉乘機捷，只需五分鐘即可抵達，速度明顯優於走台北車站的十五分鐘長廊。她也補充，捷運車廂廣播其實會提醒乘客在北門站下車轉搭，只是許多人仍以為「機捷台北車站」與「捷運台北車站」在同一處，導致誤會。

貼文一出引發熱議，有網友表示，第一次從北車走到機捷時「像踏進遠得要命的王國」，走過一次就改搭高鐵到桃園再轉乘，認為整體感覺更輕鬆。另一名使用者則說，自己走過北門與北車兩條路，實際距離差不多，體感上北門的確稍微近一些，但若要搭紅線回家，仍會選擇在北車轉乘較通順。

不少留言指出，是否方便仍取決於出發地點與路線。有人提到，如果搭乘松山新店線在北門下車會更順，但板南線乘客繞過去反而增加麻煩。

也有旅人分享去機場的不同選項，認為國光客運仍是舒適首選，票價與機捷相近，又一定有座位，笑稱自己改搭國光客運後，再也不願背著行李走長廊。另有人指出，若從三重站轉機捷，時間甚至更快，只是要看距離是否方便。