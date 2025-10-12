柿子富含維生素A、C 防乾眼症又能穩定血糖

近日天氣仍偏炎熱，中央氣象署預估，東北季風19日後南下，將明顯降溫轉涼。進入10月後，柿子的季節來臨，長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖表示，柿子富含維生素A、C，是重要的護眼營養素，其膳食纖維、鉀、鈣、鐵等有助於穩定血糖、促進腸道健康、調節生理功能，是秋天養生好選擇。

秋風起，柿子紅！徐佳靖說，柿子主要可分為甜柿和澀柿兩大類，甜柿不需要人工脫澀，在樹上熟了就可以吃，味道甜脆多汁。澀柿則是採收後要經過人工脫澀才會好吃，否則會因為含有單寧酸而有澀味。牛心柿、石柿利用石灰水或是酒精脫澀後，口感較脆，而四周柿則會變紅變軟。

另外，澀柿經過削皮、日曬、烘烤等加工過程，製成了Q軟的柿餅。食用營養部分，柿餅的水分降低，維生素C、β-胡蘿蔔素也流失不少，但膳食纖維大幅增加，是新鮮柿子的2.13倍。徐佳靖提醒，柿餅經過脫水濃縮，甜度和熱量會比新鮮柿子高，適量淺嚐即可，糖尿病和腎臟病患者更要減量食用。

本草綱目記載，「柿乃脾、肺、血分之果也。其味甘而氣平，性澀而能收，故有健脾澀腸，治嗽止血之功。」柿子是兼具美味與健康營養的珍果，澄橘的果肉富含β-胡蘿蔔素，其維生素A、C有助於維持視力健康，包括促進淚液分泌、預防乾眼症，並改善黃斑部病變等眼部疾病。

國健署在臉書粉專「食在好健康」分享，柿子的營養價值很高，約半顆柿子就能提供一日所需的一半以上維生素C，幫助增強免疫力。尤其秋天季節交替，易引起感冒、咳嗽、氣喘等呼吸道疾病，柿子潤肺防燥，可預防秋季乾燥引發的不適。

柿子的營養素

維生素A：幫助保護眼睛與皮膚健康。 維生素C：提升免疫力、幫助膠原蛋白生成。 膳食纖維：增加飽足感，促進腸道蠕動，維持消化順暢。 鉀離子：有助維持血壓平衡。

新鮮甜柿水分充沛，直接削皮切片，口感細緻又香甜。國健署建議，加入堅果、生菜拌在一起做成沙拉，甜中帶清爽。而柿餅可以入菜，例如甜柿燴雞肉、柿餅雞湯，增添菜餚的清甜滋味。不過柿餅香氣濃郁，但糖分濃縮、熱量較高，食用要搭配全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、新鮮蔬菜等，均衡每日飲食。