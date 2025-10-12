55歲女腎功能直飆80歲 醫曝各類器官「保固期」：肺跟大腦最短

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
腎臟科醫師洪永祥指出，不同器官都有使用年限，過了關鍵年紀若不及時保養，就容易加速老化。示意圖／ingimage
人體器官也有「保固期」！腎臟醫師洪永祥指出，不同器官都有使用年限，過了關鍵年紀若不及時保養，就容易加速老化。其中，肺與大腦的保固期最短，腎臟則約在50歲開始走下坡，這時若能調整作息、戒除不良飲食，仍有機會延長壽命、恢復健康。

洪永祥在《健康好生活》節目中分享，一名55歲的女性外商主管，每年健檢結果原本都正常，但50歲後各項數值開始翻紅，包括膽固醇、血壓都逐年上升。進一步檢查發現，她的腎絲球過濾率僅剩55分，腎功能相當於70、80歲長者。

該名女性平時習慣重口味飲食，偏好高油、高鹽、高糖食物，並經常熬夜、吃宵夜。洪永祥提醒，50歲後許多器官都已「過保固」，若再加上不良生活習慣，老化速度將更快。，他指出，並非人人都有優秀的基因可讓器官維持健康，大多數人需要靠後天努力去延壽。

洪永祥指出，這名女子在戒掉熬夜與宵夜、每日補充足夠水分（約2000cc）後，腎功能逐漸恢復，腎絲球過濾率回升至65分，顯示身體仍有修復潛力。

洪永祥也整理出「人體器官保固期」對照表：肺與大腦約20年、皮膚25年、骨骼35年、眼睛與牙齒及心臟約40年、腎臟50年、大腸55年、肝臟則可達70年。他建議，到了對應年齡就應主動保養，避免器官提早老化。

