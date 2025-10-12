47項藥品退出台灣！石崇良：將建立「統一控貨」機制防搶藥潮

多款原廠藥陸續宣布退出台灣，基層藥師指出，今年至少7種原廠藥將退場。衛福部食藥署表示，今年截至9月底，已有47項藥品將退出台灣，但經評估，46項有可替代藥、1項可供應至明年底；食藥署已送出「藥事法修正草案」，未來所有藥品退場都須提前半年通報。衛福部長石崇良今表示，此次修法最重要的是，將授權食藥署在缺藥期間可以「統一控貨」，避免出現搶藥潮、囤貨潮，以防藥物供給失衡。

石崇良今參與2025世界中風日園遊會「栓來速取即時通、全台一起救中風」活動受訪表示，目前47項藥品通報於未來6個月間，供藥將出現不穩定的情形，包括藥品的量會減少，或不再供應台灣，其中約10個左右是原廠藥，而這47款藥品都是老藥，不是新藥，國內也有學名藥可使用。其中，只有用於患者器官移植後的抗免疫排斥藥品「Cyclosporine（環孢靈素）」，藥廠為停止生產，但藥品供貨可至明年年底，期間會啟動專案進口，以因應藥品停產。

石崇良說，食藥署為掌握藥物短缺情形，目前設有「藥品供應資訊平台」，依「藥事法」規定，必要藥品減產或退出台灣市場，強制其於6個月前必須通報，而非必要藥品沒有強制，有些藥廠願意通報，有些不會，但部分非必要藥品藥廠通報時，往往僅提前一個月通報，造成食藥署因應及評估時間太短。

石崇良指出，此次修法有三大重點是，第一、非必要藥品若要減產、停止供應台灣，強制藥廠必須通報，原因是許多短缺的藥品仍有其他藥品可以取代，但需要時間進行調整，包括請其他藥廠增加產能等，這都需要時間提早因應，修法讓非必要藥品比照必要藥品提早於6個月前通報，以增加應變時間，確保藥品韌性。

其次、由於藥品傳出缺藥或停止供應的消息後，許多醫院會開始搶貨、囤貨，藥廠也依合約也會先提供給已簽約的醫療院所，舉例來說，原本藥品庫存還有一年，但傳出缺藥訊息後，迅速於三個月內叫貨都叫完了，導致供藥不穩定，反而形成缺藥，社區藥局叫不到貨，「這樣是不行的」；修法後，最重要的是授權食藥署在缺藥期間可以「統一控貨」，避免出現搶藥潮、囤貨潮，以防藥物供給失衡。

第三、為確保藥品韌性，針對短缺或停止供應的藥品，均會詢問藥廠是否要調整藥價，石崇良說，如這一次47款短缺藥品都由健保署一一詢問，結論是都不需要調整藥價，停止供貨原因並非藥價問題，而是基於全球供應情形做出調整。

因應美國總統川普的藥品關稅，石崇良表示，面對短期的藥價調漲，目前已於韌性特別條例編列200億元用於藥價調整，但就長期藥品韌性，仍須增加民眾對學名藥的信心，並透過國產或區域性合作增加學名藥供應。

另，針對學名藥藥價在核可時，若是於國內曾進行人體臨床試驗，讓大家有信心的藥品，健保就會加價；另，如學名藥在同一分組的品項較少時，健保也不會砍價，並給予核價優惠，甚至若有原物料成本上漲、關稅等影響，藥廠需要提高成本都可以來討論提高，促進學名藥供藥穩定。