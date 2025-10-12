連假大吃大喝後輕斷食 醫籲4族群勿嘗試

中秋、雙十連假一波接一波，和親友聚餐後，不少民眾選擇「輕斷食」急救。醫師提醒，斷食非萬靈丹，其中孕婦、青少年、血糖控制不佳及使用降血糖藥者，切勿嘗試，以免傷身。

禁食16小時、進食8小時的「168斷食法」，與禁食14小時、進食10小時的「1410斷食法」，不少藝人與網紅曾分享自身經驗。開業診所內科暨減重專科醫師陳威龍近期透過新聞稿提醒，大餐過後利用輕斷食，確實能幫助身體恢復代謝平衡，但不能把進食時段當作大吃大喝藉口。

「輕斷食」進食時段絕對不可以想吃什麼就吃什麼，陳威龍進一步解釋，斷食後腸胃處於空腹狀態，如果一開始就吃高糖或高澱粉食物，血糖會像雲霄飛車般急速升降，造成血糖震盪；不僅容易導致暴食、體重反彈，長期下來與胰島素阻抗與心血管疾病風險有關。

陳威龍建議，「輕斷食」進食時段遵循4大飲食原則，第1點是「原型食物為主」，以蔬菜、瘦肉、魚、蛋、豆腐或低升糖指數（低GI）澱粉，如地瓜、糙米為主，盡量避免加工、高糖與油炸食物；第2點為「均衡營養」，採取2份蔬菜、1份蛋白質、1份全穀澱粉原則。

第3點是「控制份量」，陳威龍表示，即使進食時段縮短，仍建議分2至3餐，每餐8分飽，避免報復性大吃；第4點則為「掌握順序」，建議依照先喝水，再吃肉類等蛋白質與蔬菜，最後才吃澱粉類和水果，這樣的順序進食，才能延緩血糖上升並維持飽足感。

大餐過後利用「輕斷食」，雖然確實能幫助身體恢復代謝平衡，但並非人人都可以嘗試，陳威龍點名孕婦、青少年、長期血糖控制不佳，或正在使用降血糖藥物的患者，都不建議自行嘗試任何斷食方式。

如果在斷食過程中出現頭暈、心悸、暴食反撲，或因過度極端斷食，導致月經紊亂、肌肉流失，就代表身體已經承受過度壓力，應及早尋求醫師或營養師協助。陳威龍說，與其一味追求少吃，不如專注於吃得對、持續得久，才是長久維持健康與體重控制的關鍵。