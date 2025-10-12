高溫炎熱再一周 氣象署：下周日首波東北季風可能報到低溫恐驟降

終於有機會降溫轉涼了，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，未來一周高溫炎熱，大台北地區及中南部近山區有局部36度，午後東半部留意零星雨。預估下周日將有一波東北季風報到，屆時低溫可能明顯下降，天氣明顯轉涼。

張竣堯指出，今天受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，水氣偏少，午後嘉義以南地區、其他山區有局部零星短暫雨，穩定天氣有機會延續未來一周。下周日將有一波東北季風報到，屆時低溫可能驟降，但預報時間比較長，後續可再觀察。

降雨方面，張竣堯指出，今天恆春及綠島附近有零星回波，東半部有偶有零星短暫陣雨。今天到周二環境偏東風，東半部有零星陣雨，午後熱力作用影響，侷限嘉義以南地區及其他山區有零星雨。周三至周六迎風面基隆北海岸、東北部及東半部有零星短暫陣雨，整體環境仍偏乾，降雨不顯著。

張竣堯表示，未來一周天氣穩定，午後降雨有限，要留意高溫炎熱。清晨低溫仍沒有明顯涼意，各地普遍在24至26度；高溫部分在西半部有34至35度，東半部31至32度，大台北地區及中南部近山區則有局部36度高溫發生機會。