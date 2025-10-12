國慶收假日仍湧現出遊車潮 省道17壅塞路段須留意

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天國慶連假第3天，也是連假收假日，今天包含台61線鳳鼻至香山路段等17路段仍預估會出現出遊觀光車潮。省道示意圖。聯合報系資料照
今天國慶連假第3天，也是連假收假日，交通部公路局預估，今天部分路段仍有出遊車潮湧現，包含台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南及中彰大橋路段、南部台9線南迴公路等17路段，除呼籲民眾上路前先查詢交通狀況，也建議可多使用國道客運等公共運輸。

昨天國慶連假第2天，省道部分路段有車多或壅塞情形，主要為台2線大武崙至外木山路段、台74線霧峰至大里路段、台18線嘉義路段。公路客運部分。

昨天西部國道客運共計行駛5431班次，疏運10萬7764人，疏運人數較113年同期減少2.5%；東部國道客運路線共計行駛1482班次，疏運2萬9353人，疏運人數較113年同期減少2.5%。

公路局預估，今日部分路段將有出遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含主要城際道路的北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南及中彰大橋路段、南部台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港路段、東部台9線蘇花路廊。

銜接國道的快速公路可能壅塞路段包含北部台65線接國3土城交流道，台64線接國3中和交流道，中部台74線臺中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線接國1五甲交流道、台18線接國3中埔交流道。

此外，觀光景點周邊道路，像是北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段，南部台3線古坑至梅山路段也須多注意，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

公路局表示，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路APP、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

另為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於114年國慶日連假期間籌備充足運能，並視人潮機動增班、落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運85折優惠措施，如有返鄉旅運需求，建議搭乘公共運輸。

