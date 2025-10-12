快要降溫了！周六起東北季風逐漸南下 北台下雨轉涼

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
預估19日有一波東北季風南下，屆時氣溫可望明顯下降，天氣將轉涼。本報資料照片
預估19日有一波東北季風南下，屆時氣溫可望明顯下降，天氣將轉涼。本報資料照片

過了中秋，天氣仍高溫炎熱像夏天，何時降溫轉涼？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，夏季天氣再延續一周，周六(18日)晚間起下一波東北季風逐漸南下，天氣逐漸轉變，北台灣降溫轉涼。

吳聖宇指出，今年國慶假期在高溫炎熱中度過，雙十節當天(10日)台北站高溫34.0度，為百年來第4高溫的雙十節，前一個高溫雙十節為2017年的34.6度，至於百年來最熱的雙十節則是1937年的35.0度。昨天(11日)台北站高溫35.2度，也是百年來第2高溫的10月11日，百年來最熱的10月11日是1937年的35.5度。其他比台北站溫度更高的地方還相當多，炎熱如夏的高溫幾乎讓人感覺不出來現在已經要進入10月中旬。

吳聖宇指出，太平洋高壓持續影響到周六(18日)白天左右，溫度偏高再維持一周左右，各地高溫普遍上看32-35度，大台北、西半部局部地區有機會達到36度或以上。

吳聖宇表示，周六晚間起下一波東北季風逐漸南下，下周日(19日)東北季風逐漸增強，會持續較久，有機會一直影響到再下一周(20日以後)的天氣。

目前預報看起來周末這一波東北季風比較強，迎風面地區天氣轉變為陰雨型態，包括北部、東半部、恆春半島等地下雨比較明顯，甚至會出現局部較大雨勢。吳聖宇說，溫度將明顯轉涼，北台灣感受最明顯，中南部也有機會在這一波東北季風影響過程中感覺到秋天到來的氣息。

此外，吳聖宇說，南邊海面上熱帶擾動也有機會在這周後半再度開始活躍，尤其是在菲律賓以東海面一帶，可能會再有新的擾動發展起來，不過目前預報資料對於擾動發展看法分歧度相當大，會不會真的會有擾動發展? 發展之後又對台灣有沒有影響性? 都還需要再密切觀察，暫時應該還不必太過擔心，只需要留意後續預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

