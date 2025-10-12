快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵實施「寧靜車廂」新規定，造成帶有嬰幼童乘車的父母旅客高度壓力。圖／本報資料照片
高鐵實施「寧靜車廂」新規定，造成帶有嬰幼童乘車的父母旅客高度壓力。圖／本報資料照片

高鐵實施寧靜車廂，引發不同看法，有人認為對親子不友善。交通部主任秘書沈慧虹11日在臉書發文指出，寧靜車廂用意很清楚，主要是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等行為，這些都是大人們自己可以控制的行為。對於嬰幼兒或因病影響自主能力旅客，高鐵都將提供必要協助。

沈慧虹也說，小孩子哭鬧並不是爸爸媽媽願意的，相信爸媽會盡力安撫。帶小朋友出門本來就很辛苦，爸媽不要太有壓力。

沈慧虹指出，今天又搭高鐵。去程南下車廂內有小朋友，稚嫩童聲並不吵鬧。有2位乘客帶狗狗，裝籠用推車上車（話說現在的寵物推車就跟嬰兒車一樣）。偶有狗狗哼哼汪汪，也還好。回程北上，她的座位後方倒是有位外籍人士，我聽得到他講電話的聲音（不是英文），他在桃園站下車。

沈慧虹說，車廂內也還是有小朋友，和媽媽小小聲的童言童語。除了原來的那張寧靜車廂宣導小卡，再看了一遍高鐵的刊物封底，也畫上了可愛的宣導圖片提醒。大家真的不要誤會對小朋友不友善。小孩子哭鬧並不是爸爸媽媽願意的，她相信爸媽會盡力安撫。帶小朋友出門本來就很辛苦，爸媽不要太有壓力。

沈慧虹強調，寧靜車廂用意很清楚，主要是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等行為，這些都是大人們自己可以控制的行為。對於嬰幼兒或因病影響自主能力旅客，高鐵都將提供必要協助。其實就是，互相尊重。

寧靜車廂 朋友 高鐵

高鐵寧靜車廂對親子不友善？交通部官員說話了

