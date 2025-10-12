快訊

輝達T17、T18卡關 他點新壽明年壓力更大..北市還有2手段

DJI Osmo Nano迷你相機開箱！日本獨旅解放雙手 3招拍法漫步街頭、看煙火、做吃播

愛上中共女特工...海鋒大隊前士兵吸收同袍 付近4萬釀國安破口

國慶日連假收假日 高公局公布11易塞路段

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是國慶日連續假期收假日，交通部高公局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。本報資料照片
今天是國慶日連續假期收假日，交通部高公局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。本報資料照片

今天是國慶日連續假期收假日，交通部高公局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，有11易壅塞路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局預判今日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 高公局

延伸閱讀

明天國慶連假收假日恐有北返車潮 國5北上估花7倍時間

國慶收假日熱呼呼 秋老虎還要再熱一周…降溫轉涼時間點曝

不斷更新／國慶連假第2天出遊+返工車潮 避開國道18地雷路段

國慶連假第2天國道18處易塞路段出爐 估國5北向恐塞到深夜

相關新聞

47藥品退出台灣 食藥署：不影響用藥

近期多項原廠藥品宣布退出台灣市場，包括市占率高的三高用藥與臨床常用化痰藥，藥師示警，恐影響民眾用藥權益。衛福部食藥署長姜...

明天國慶連假收假日恐有北返車潮 國5北上估花7倍時間

明日為國慶連假最後一天，預料將出現明顯北返車潮。交通局高公局預估，國道共有11處路段可能壅塞，其中國道5號北上車流自上午...

國慶收假日熱呼呼 秋老虎還要再熱一周…降溫轉涼時間點曝

明天就是國慶連假最後一天，未來一周台灣天氣以多雲到晴為主，白天仍偏熱，東半部與南部午後局部地區有短暫陣雨。氣象署表示，整...

首波東北季風恐與熱帶系統交鋒 是否產生共伴效應吳德榮這麼說

天氣要有變化了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

記憶流失的心淚 陽明交大教授伴失智母的漫長生命磨鍊

一頭俐落的短髮，語速不疾不徐，邏輯清晰、條理分明，這是陽明交大特聘教授林志潔，初見時總讓人覺得幹練而專業。然而，這樣的她，在過去8年裡，卻經歷了一場漫長而深刻的生命磨鍊，至今持續陪伴母親走過失智症的病程。 在冷靜外表之下，曾有無數個時刻，過去的記憶與現實的衝擊，時不時就引發淚水的湧現，經歷的艱辛筆墨難以形容，讓她體會到「失智症是一場漫長的告別。」

國慶日連假收假日 高公局公布11易塞路段

今天是國慶日連續假期收假日，交通部高公局預估國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。