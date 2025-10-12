首波東北季風要來了 氣象粉專：恐降10度局部地區相當有感

冷空氣將南下，要降溫了。中央氣象署表示，估計19日會有一波東北季風南下，屆時氣溫可望明顯下降，天氣將轉涼。

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據今晨歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬資料顯示，10月20日前後機會大。此波降溫，有三個特徵。第一，是入秋後，第一波明顯的降溫，目前評估持續時間約3至5天。

第二，屆時，中部以北、東北部及東部地區白天高溫將從目前的攝氏35度驟降至攝氏25至29度；不過，中南部的白天還是一樣熱，早晚才有涼的感覺。第三，最大降幅可達攝氏10度，局部地區會相當有感。

「林老師氣象站」指出，後續是否還會有熱帶擾動或颱風影響台灣？預計10月下旬，菲律賓東方海面可能有熱帶擾動形成並發展，但目前環境仍在調整，不確定性仍大，需持續追蹤觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。