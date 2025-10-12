首波東北季風恐與熱帶系統交鋒 是否產生共伴效應吳德榮這麼說

天氣要有變化了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(11日20時)各國模式模擬顯示，第一波帶有冷空氣的東北季風，大致19日起開始南下，迎風轉雨、氣溫漸降，但台灣東側另有熱帶擾動發展，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的「不確定性」。

因此，吳德榮說，共伴效應是否影響台灣？氣溫能降到幾度？雨將怎麼下？是持續觀察的重點；但模式持續調整中，言之過早、亦屬枉然。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周二至周六(12至18日)各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮表示，最新(12日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱娜克莉今日在日本南方海面，向東北東加速前進，追隨「哈隆」的路徑，亦將閃過日本本土。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。