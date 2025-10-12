聽新聞
墾丁梅花鹿吸客 地方盼打造「台灣奈良」

聯合報／ 記者潘奕言劉星君／屏東報導
墾丁觀光近年遊客數漸減，觀光面臨嚴峻挑戰，地方推動梅花鹿生態旅遊，盼打造「台灣的奈良」，撐起墾丁觀光的另一片天。記者劉學聖／攝影
墾丁觀光近年遊客數漸減，觀光面臨嚴峻挑戰，地方推動梅花鹿生態旅遊，盼打造「台灣的奈良」，撐起墾丁觀光的另一片天。記者劉學聖／攝影

墾丁觀光曾經享譽國際，近年卻因消費太貴等現象，出現遊墾丁不如玩沖繩等「黑墾丁」言論，造成觀光的嚴峻挑戰。地方人士說，墾丁不只有陽光、沙灘，還有豐富生態，近來推動梅花鹿生態旅遊受歡迎，有機會打造「台灣的奈良」，撐起墾丁觀光的另一片天。

墾丁國家公園管理處統計，疫情過後的二○二四年僅二一四萬人次造訪墾丁，創四十多年來最低紀錄。屏縣府交旅處分析，可能與疫情解封後，國人出遊轉向海外、喜歡追求高ＣＰ值與文化差異體驗有關。

墾丁也接連出現負面形象，二○一七年的天價滷味到去年的百元櫛瓜、陽傘沙灘插旗事件等，都衝擊觀光。北部旅客也提及到墾丁交通成本太高，搭高鐵到高雄左營，還要再花至少兩個小時車程才抵達恆春，遇假日房價又翻漲。

交旅處說，墾丁大街攤商在縣府輔導下推動價格透明化，墾管處也改善沙灘陽傘插旗現象，今年七、八月接連有颱風、豪雨，影響民眾出遊意願，但九月、十月接續連假，住宿率有回升到七、八成以上。

恆春半島社頂部落最近興起梅花鹿生態旅遊，給了遊客另一種吸引力。社頂部落發展文化促進會總幹事趙銘崑說，梅花鹿吸引力超大，社頂八條生態旅遊路線，參加賞鹿遊程的人數占在地觀光總客源的二、三成。一趟遊程來回三公里，徒步約二到二點五小時，每人四百五十元、二人即可成團。

他說，梅花鹿天性膽小，白天大多躲起來，很難親眼見到野生鹿群。不過，復育站的梅花鹿屬於半圈養，出團前只要先確認梅花鹿所在位置，幾乎都看得到。過去也曾開發籠仔埔草原夜間賞鹿遊程，但有不肖業者違法開沙灘車帶遊客追鹿遭取締，遊程中止。

看見新商機，能親近梅花鹿的生態園區因此興起，恆春鎮鹿境梅花鹿生態園區負責人謝鎮州說，在梅花鹿休閒農場，遊客能體驗餵食、與鹿群親密互動；許多台灣人到日本奈良賞鹿，台灣的梅花鹿也很美，為什麼不留在台灣看就好？讓他決定打造梅花鹿生態園區。

陸續有業者及飯店業也投入經營梅花鹿園區，但屏東縣農業處表示，目前恆春僅三家合法的動物展演許可，另有四家因無許可遭開罰輔導中。梅花鹿雖有成為墾丁新觀光明星的態勢，但人鹿衝突漸增是隱憂。

