國道客運運量大減 全台廣設轉運中心憂成「蚊子中心」

國道客運運量衰退，運輸班次、乘客人數雙雙下滑，但各地仍廣設轉運中心。客運業去年起為節省成本，紛紛退出台北轉運站二樓的黃金月台，往租金較便宜的四樓擠；台中市規畫四大轉運中心，已啟用的豐原轉運中心陷招商不順困境，明年陸續完工大台中、水湳轉運中心，議員質疑恐淪為「蚊子」中心，呼籲市府及早因應。

受疫情、運輸習慣改變與駕駛人力荒衝擊，國道客運運量大幅縮減，以疫情前二○一九年為例，全國國道客運班次共四四九點三萬班次、客運人數八一三八點四萬人次，去年已縮減為二七七點七萬班次、五四七五點九萬人次，整體班次較疫情前縮減百分之卅八點二、客運人次減少百分之卅二點八。

台中市早在前市長胡志強任內規畫豐原、台中、水湳、烏日等四大轉運中心，目前豐原中心三年前已落成，水湳中心明年上半年竣工，大台中中心明年底完工，烏日中心仍規畫中。

台中市議員吳佩芸質疑，國道客運運量縮減三至四成，這些早期規畫的轉運中心已不符趨勢，當初沒人預料到疫情造成的運量雪崩，若運量持續縮減，轉運中心落成後，花大錢蓋好的硬體空間，卻沒有足夠班次、乘客，恐淪為「蚊子」中心。

中市：可做區域運輸樞紐

中市府表示，台中國道客運的運量仍可支撐，短期內不擔心成為蚊子館，轉運中心也可串聯鐵路、捷運與市區公車，擔任區域運輸樞紐。

台北轉運站是西部中長程國道運輸重要樞紐，過去兵家必爭的二樓黃金月台，月租金破卅萬元，去年起業者陸續退租，爭相搬到租金僅十萬至十五萬元的四樓月台。業者說，過去二樓月台要抽籤，抽到像是中頭獎，現在幾乎淪為空城，乘客只下車不上車，業者都改租三、四樓。

北市：運輸需求依然存在

台北市公運處表示，台北轉運站主要往返中南部路線，市府轉運站、南港轉運站多短途通勤旅客，運輸需求依然存在，但疫情造成運量流失，目前台北、市府兩個轉運站運量只恢復疫情前六成、八成。客運業者說，即使春節、連假高峰，也只恢復七成。

新北市板橋轉運站二○二一年啟用後，有十四條國道客運，運量為五十八點七萬人次，去年下滑到十一條，今年又增加至十二條，目前運量已成長到一二一點八萬人次。

新北：可搭商場ＢＯＴ案

新北市正規畫機捷Ａ７站溪北轉運站，交通局簡任技正吳政諺指出，預計收納卅七條國道路線，共十七個月台，雖然運量減少，但仍有搭乘需求，現行規畫方向為「寧願多，不要到時候不夠」，萬一路線真的減少，溪北轉運站搭配飯店、商場等ＢＯＴ案，也可收納市區公車路線。

台南市目前有國道客運停靠的轉運站，包括新營、麻豆、永康、台南等處，市府表示，將透過多元方式提升坪效，例如台南轉運站串聯周邊文創園區，新營轉運站正規畫變更都市計畫，以開放更多元業種進駐等。