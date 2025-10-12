轉運站淪蚊子館？學者：聯合營運省成本 餐飲吸人流

國道客運運量大跌，各地仍陸續興建新的轉運中心。學者認為，若未達經濟規模，恐難支撐營運，應檢視其功能與定位，評估存在價值，建議複合式、智慧化經營，以優惠票價或結合觀光套票，多管齊下帶動運量，才能支撐轉運中心。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，路線多寡是支撐營運的重要因素，若轉運路線少，搭乘不方便，達不到經濟規模，難以支撐營運成本，應重新檢視其功能與定位，評估存在價值。

李克聰說，國道客運經營困難，因各業者各自為政，資源無法整合，若透過轉運中心採聯合營運機制，資源共享、共同派遣，可解決駕駛或車輛不足，也可降低營運成本。

部分轉運中心的營運路線以區域公車為主，而非國道客運。李克聰說，如此要聯合營運有困難，無法資源共享就失去其功能，充其量只是個停靠場站。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇說，過去國道客運、市區公車、計程車等站點分散各處，民眾轉乘不便，周邊交通壅塞，轉運中心將整合各節點，不只是國道客運站，而是複合式的交通樞紐；受疫情影響，民眾搭乘習慣轉變，運量未回升，加上駕駛人力荒，人事成本大增，客運業面臨雙重挑戰。

吳皇昇說，轉運中心應從運輸功能，轉向服務與體驗，引入餐飲、零售、共享辦公室等複合式經營，讓轉運中心成為小型生活圈，吸引人流、金流，也帶動運輸流。

學者建議，國道客運應導入智慧化管理，提供即時資訊、線上購票與轉乘規畫等，提供比開車更便利的公共運輸體驗，可搭配 ＴＰＡＳＳ通勤月票，或與觀光業者合作，推出車票、景點聯合套票，可吸引外地遊客，也帶動運量。

首都客運總經理李建文說，他不反對轉運站朝多角化經營，但前提引進商業設施應考慮空間比例，不應本末倒置，壓縮乘客候車、客運車輛行駛的空間。