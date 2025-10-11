原廠藥退出加速 藥師憂心：不能只會砍價

過去每年大約有一至二種藥品退出台灣，今年已有七項，衛福部食藥署預期更達四十七項。基層藥師協會理事長沈采穎表示，退出台灣藥品大幅增加，衛福部健保署應積極因應，「別再只會砍藥價」，應讓原廠藥留在台灣，同時設法扭轉藥養醫現況，省下藥價差費用，提升專業給付，讓藥品選擇以病人為中心。

食藥署將修法要求所有藥品缺藥或退場前半年通報，但沈采穎提醒，若藥廠並無藥品許可證，要在台灣生產替代藥物，從原料藥進口、檢驗，到完成生產製造，至少要花費一年以上，等國內藥廠製造替代藥品，恐緩不濟急。今年退出台灣藥物較往年增加，健保署每年四月調整藥價，但物價、人工成本都上漲，應積極設法讓原廠藥留在台灣。

沈采穎表示，衛福部認為原廠藥退出台灣，不會有影響，還能省下健保支出，但用藥選擇應以病人為中心，呼籲健保署比照國外作法，保留原廠藥供病人加價選擇。目前以醫院為中心的藥品政策，用藥廠牌掌握在醫師手中，應設法省下藥價差，增加醫療人員專業給付。

台大醫院北護分院社區醫療暨長期照護部主任黎家銘表示，目前退出台灣藥品，部分是常見用藥，民眾可能必須改變用藥習慣，換藥後也須加強追蹤、增加測量血壓頻率，確認安全及藥效。但這些藥物大多是過了專利期的「老藥」，有同成分學名藥可替代，經研究證實藥效相近，評估對臨床使用影響不大。

至於庫存到明年底的抗排斥針劑「Cyclosporin」，台北榮總移植外科主任劉君恕表示，此為移植病人用藥，但靜脈注射劑型在國較少使用，多數移植病人使用同成分口服藥物，且有兩種廠牌，移植後病人無法進食或必須禁食，也可利用鼻胃管將藥物灌入體內，維持血中藥物濃度，缺藥對臨床影響有限。