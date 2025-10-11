聽新聞
0:00 / 0:00

原廠藥退出加速 藥師憂心：不能只會砍價

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

過去每年大約有一至二種藥品退出台灣，今年已有七項，衛福部食藥署預期更達四十七項。基層藥師協會理事長沈采穎表示，退出台灣藥品大幅增加，衛福部健保署應積極因應，「別再只會砍藥價」，應讓原廠藥留在台灣，同時設法扭轉藥養醫現況，省下藥價差費用，提升專業給付，讓藥品選擇以病人為中心。

食藥署將修法要求所有藥品缺藥或退場前半年通報，但沈采穎提醒，若藥廠並無藥品許可證，要在台灣生產替代藥物，從原料藥進口、檢驗，到完成生產製造，至少要花費一年以上，等國內藥廠製造替代藥品，恐緩不濟急。今年退出台灣藥物較往年增加，健保署每年四月調整藥價，但物價、人工成本都上漲，應積極設法讓原廠藥留在台灣。

沈采穎表示，衛福部認為原廠藥退出台灣，不會有影響，還能省下健保支出，但用藥選擇應以病人為中心，呼籲健保署比照國外作法，保留原廠藥供病人加價選擇。目前以醫院為中心的藥品政策，用藥廠牌掌握在醫師手中，應設法省下藥價差，增加醫療人員專業給付。

台大醫院北護分院社區醫療暨長期照護部主任黎家銘表示，目前退出台灣藥品，部分是常見用藥，民眾可能必須改變用藥習慣，換藥後也須加強追蹤、增加測量血壓頻率，確認安全及藥效。但這些藥物大多是過了專利期的「老藥」，有同成分學名藥可替代，經研究證實藥效相近，評估對臨床使用影響不大。

至於庫存到明年底的抗排斥針劑「Cyclosporin」，台北榮總移植外科主任劉君恕表示，此為移植病人用藥，但靜脈注射劑型在國較少使用，多數移植病人使用同成分口服藥物，且有兩種廠牌，移植後病人無法進食或必須禁食，也可利用鼻胃管將藥物灌入體內，維持血中藥物濃度，缺藥對臨床影響有限。

藥師 食藥署 藥品

延伸閱讀

47項藥品退出台灣！姜至剛保證不影響臨床用藥 修法要求通報缺藥

鏟子超人憂過敏先買藥 盼災害中發揮功能 藥師籲加速處方藥轉類指示藥

流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

化痰藥「氣舒痰」停供 健保署：有替代藥使用

相關新聞

明天國慶連假收假日恐有北返車潮 國5北上估花7倍時間

明日為國慶連假最後一天，預料將出現明顯北返車潮。交通局高公局預估，國道共有11處路段可能壅塞，其中國道5號北上車流自上午...

國慶收假日熱呼呼 秋老虎還要再熱一周…降溫轉涼時間點曝

明天就是國慶連假最後一天，未來一周台灣天氣以多雲到晴為主，白天仍偏熱，東半部與南部午後局部地區有短暫陣雨。氣象署表示，整...

鹿群啃食樹木 威脅墾丁自然保留區

恆春社頂的梅花鹿族群增加，不僅造成墾丁高位珊瑚礁自然保留區的樹木因鹿群啃食、磨角而減損，導致植物多樣性下降，影響生態平衡...

墾丁鹿衝釀交通事故 只能聲請國賠

墾丁梅花鹿經多年復育繁衍，鹿群從國家公園擴散至恆春半島，估算有三千六百隻，鹿群數量及範圍擴張，人鹿接觸、衝突增加，交通事...

墾丁梅花鹿吸客 地方盼打造「台灣奈良」

墾丁觀光曾經享譽國際，近年卻因消費太貴等現象，出現遊墾丁不如玩沖繩等「黑墾丁」言論，造成觀光的嚴峻挑戰。地方人士說，墾丁...

來自台灣的推廣閱讀 讓越南兒童看見世界

閱讀是孩子認識世界的一扇窗，但越南早年連教科書都不足，何況課外書。至善基金會越南工作站主任黃仲始說，台灣的閱讀推廣給他很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。