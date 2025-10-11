聽新聞
47藥品退出台灣 食藥署：不影響用藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
近期多項原廠藥品宣布退出台灣市場，包括市占率高的三高用藥與臨床常用化痰藥，藥師示警，恐影響民眾用藥權益。示意圖。圖／聯合報系資料照片
近期多項原廠藥品宣布退出台灣市場，包括市占率高的三高用藥與臨床常用化痰藥，藥師示警，恐影響民眾用藥權益。示意圖。圖／聯合報系資料照片

近期多項原廠藥品宣布退出台灣市場，包括市占率高的三高用藥與臨床常用化痰藥，藥師示警，恐影響民眾用藥權益。衛福部食藥署長姜至剛則指出，截至九月底預期有四十七項藥品退出台灣，但其中四十六有替代選項，另一項抗排斥針劑可供應至明年底。食藥署已送出藥事法修正草案，未來所有藥品退場或缺藥，都須半年前通報。

基層藥師協會理事長沈采穎說，今年將退出國內的七項藥品，包括安普諾維膜衣錠、萬克適錠、可滅喘懸浮吸入液、氣舒痰液、美百樂鎮錠、百憂解錠、阿斯匹靈。衛福部應積極邀廠商了解退出國內市場原因，並與專科醫師、專家學者開會討論，評估臨床治療是否被影響、有無替代藥物可用。

姜至剛表示，截至九月底共掌握四十七項藥品預計退出台灣，有四十六項已有替代選項，包括廿五項有同成分、劑量、劑型的「三同藥品」替代，另廿一項則有同成分不同劑型、同藥理機轉不同成分、同適應症不同成分藥物替代，加上醫師處方可彈性應變，不至影響臨床用藥。

尚有庫存品項是注射劑型免疫製劑環孢靈素針劑，食藥署曾公開要求專案進口，原廠藥業者表示，藥品可供應至明年底，故暫緩公告。姜至剛表示，針對這類免疫製劑藥品，國內也有廠商生產替代藥品，已積極洽談專案製造因應，確保供藥不斷炊。

姜至剛表示，藥品退出台灣，藥價並非單一因素，台灣市場規模小、成本或利潤考量、業者策略調整等，都是業者考量原因，但前述藥品已過專利期，如何鼓勵學名藥落地，才是因應之道，各國為強化供應鏈韌性，多希望「供藥在地化」，國內作法亦鼓勵學名藥廠，在原廠藥宣布退出台灣時，可生產相應學名藥銜接，確保供藥無虞。

為掌握缺藥情況並設法因應，食藥署也提出藥事法修正草案，送至行政院，除針對稀缺藥品，改由中央調配供應，確保民眾不會無藥可用。姜至剛表示，過去藥事法僅要求必要清單藥品，預期缺貨或退出台灣時，提前半年告知食藥署，本次草案擴及所有藥品，如遇可能缺藥情況，都應提前半年告知主管機關，以利及早應對。

