來自台灣的推廣閱讀 讓越南兒童看見世界

閱讀是孩子認識世界的一扇窗，但越南早年連教科書都不足，何況課外書。至善基金會越南工作站主任黃仲始說，台灣的閱讀推廣給他很多啟發，17年前他說服學校推廣閱讀，最早是從幾個校長騎機車載鐵箱交換書開始，如今已在越南開辦400間愛心閱讀室，80間玩具圖書館，很多學校在排隊爭取中。

慶寶勤勞基金會今年也加入閱讀推廣行列，在越南廣義省捐助4間愛心閱覽室和1間玩具圖書館，9月底落成典禮，湧入大批小朋友借閱。

基金會組長王秉琛說，台灣經濟高水平，看到的是相對貧窮，在越南看到的是絕對貧窮，愛心閱覽室計畫把世界帶進來給小朋友，也希望在小朋友心中種下希望種子，往後能脫貧。

黃仲始說，他小時候連教科書都不夠，課外書更不用談，長大到都市念大學，都市朋友談論的話題，自己都不懂也插不上話，很自卑。他到台灣參觀，給了他很多啟發，小朋友從小多接觸課外書，閱讀能力好，課程吸收就會提升，表達、思維能力也都會變好。

他不只去台灣學習，也和越南大學合作，還舉辦師資訓練，最早從幾個校長騎機車載鐵箱交換書開始，努力17年下來，已有400間愛心閱覽室，預計每年可協助20個學校設閱覽室，目前在排隊的有300多個學校。