感念受台灣資助14年 30歲吳氏順天再助越南童

聯合報／ 記者吳淑君／越南報導
潘氏瓊簪（右） 和吳氏順天打勾勾，承諾會努力學習。記者吳淑君／攝影
潘氏瓊簪（右） 和吳氏順天打勾勾，承諾會努力學習。記者吳淑君／攝影

吳氏順天資助越南女童潘氏瓊簪3年，兩人首次見面這天，颱風掃過的積水未退。吳氏順天感謝當初台灣認養人資助她14年，直到她從大學畢業。現在她有能力也要助人，並以自身經歷告訴孩子，教育可以改變人生。

越南中部颱風侵襲頻繁，殘破家園來不及善後就又來一個，導致經濟發展困難，貧戶比率高，許多孩子被迫失學。 至善基金會執行長洪智杰說，在越南推動助學計畫30年，幫助弱勢家庭孩子完成學業，吳氏順天是早年資助的孩子之一。

吳氏順天說，父母離異，母親為養活3個孩子從早忙到晚，賣魚、賣糖水等能賺錢的工作都做，有時甚至會斷炊，那種窘迫與無助，深深烙在記憶裡。國小二年級時至善基金會提供助學金幫助，台灣認養人資助她到大學畢業，減輕媽媽不少負擔；基金會送給她的物資，最深刻的是桌子、椅子，她回家還會坐一坐。

30歲吳氏順天已是大飯店人事主管，哥哥姊姊做生意，經濟大為改善，她說，當初受助就想等經濟變好也要成為至善的認養人，幫助和她一樣的貧童。3年前透過越南兒童基金會協助認養孩童，從4人增為6人，以後會再增加，她告訴孩子，雖然經歷那麼多困難，只要好好學習，教育可以改變人生。

潘氏瓊簪的母親說，3年前丈夫猝死，她靠著打零工帶大三個孩子，最小的兒子才3歲，她以前會做斗笠，但後來視力變差、身體不好沒辦法做，打工機會也少了，目前全家靠摺金銀紙錢謀生，每天收入僅5萬越南盾（約新台幣60元）。

