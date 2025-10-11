《用愛，畫一條回家的路》公益書畫展募款 捐助勵馨基金會

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
公益書畫展獲得企業界支持，募款所得將全數捐助勵馨基金會。記者宋健生/攝影
用藝術點亮歸途！由亞太讀書協會主辦、以愛為名的《愛，為他畫一條回家的路》公益書畫展，今(11)日起至14日在台中烏日高鐵特區的臻愛花園飯店溫馨開展，獲得不少企業界支持，募款所得全數捐助勵馨基金會，讓這場展覽不只是藝術的盛會，更是一場溫暖的社會擁抱。

今天到場的企業界代表，包括全國動物醫院事業群執行長陳道杰、亞太經營家協會理事長鄭璧彬、臻愛花園飯店董事長林志成等人，以及騷貓千歲合唱團。

近期層出不窮的家暴事件，讓人心痛不捨，許多女性與孩子，仍在無聲的恐懼與漫長的陰影中掙扎。他們渴望的，不只是安全，更是一道溫柔而堅定的光，引領他們走出黑暗，重新看見希望。

「我是個幸福的女人，所以我更要幫助那些不幸福的女人。」亞太讀書協會理事長陳姵綾一句簡單卻堅定的話，感動了30位藝術創作者。他們以畫筆為媒介，將顏料化為希望的語言，用每一幅作品，陪伴受暴婦女與孩子走出陰霾，找回勇敢與自信。

陳姵綾表示，畫展中的所有募款所得，將全數捐助勵馨基金會，持續推動家暴防治與輔導工作。協會相信，藝術不只能療癒心靈，更能匯聚眾人的善意，為受傷的靈魂點亮一盞燈，照亮那條屬於他們「回家的路」。

陳姵綾誠摯邀請民眾，走進這個充滿愛與希望的空間，用行動告訴每一個曾受傷的生命「你不孤單，我們都在這裡，為你畫出一條溫暖的歸途」。

亞太讀書協會《愛，為他畫一條回家的路》公益書畫展，在臻愛花園飯店開展。記者宋健生/攝影
30位藝術創作者用每一幅作品，陪伴受暴婦女與孩子走出陰霾，找回勇敢與自信。記者宋健生/攝影
