黃光男 「二82年華」畫展詩畫融合現新意 吸引許多觀眾、藏家

聯合報／ 記者何定照／即時報導
黃光男以畫傳達出詩歌的意境與美感，將生活中的常見「人文」與「鄉土」融入畫中。記者何定照／攝影
歷史博物館前館長、國立台灣藝術大學前校長黃光男，近日以「二82年華」為名，在華山紅磚區西四館舉辦畫展，連日來吸引眾多觀眾與藏家前往。

黃光男藝術資歷豐厚，除曾任史博館長與台藝大校長外，還曾任台北市立美術館館長、藝術教授、行政院政務委員、總統府國策顧問等，曾辦個展二十餘次、參與聯展五十餘次，專長水墨畫創作，擅花鳥畫、寫意畫與現代繪畫。獲獎包括中山文藝創作獎、金爵獎美術教育獎、中國文藝協會獎章國畫類、法國國家特殊貢獻一等勳章、法國文化部文藝一等勳章、總統府二等景星勳章等。

此次展覽以「二82年華」為名，「二」字寓意人生的循環與延續，亦象徵光陰沉澱後的再度綻放，即便82歲，依舊璀璨如初。

黃光男引用文學家白居易《記畫》中一句「形真則圓、神和則全」，強調畫作內在精神的重要性。他主張繪畫不僅在外形精確，更要追求「神韻一致、內在和諧」的境界。

「我並非是在畫標本。」黃光男認為「當代水墨最重要的藝術價值，在於時間淬鍊後，心靈醇化與對生命的洞察；更在於向世界叩問」。

深諳「畫中有詩」，黃光男除了以畫傳達出詩歌的意境與美感，將生活中的常見「人文」與「鄉土」融入畫中外，也常在畫上題自己創作的詩。他更將傳統水墨的技法與西方繪畫觀念融合，為當代水墨創作注入新意。

他還常以文人花鳥山水作為畫面主題，背景營造採用幾何抽象形式，「一幅畫有景，則有境，再求意。」黃光男形容，自己的畫是劇場，有故事，繼續延伸和成長，並非靜態。

此次沙龍展為更靠近民眾與社會，幾乎每周都舉辦免費講座，邀請包括台新藝術基金會董事長鄭家鐘、台北醫學大學名譽教授韓柏檉、羲之堂總經理陳筱君士等人交流與對談。更邀請偏鄉孩童前來看展、臨摹，跨世代啟蒙並與與黃爺爺相遇。

策展人陳欣婷表示，「二82年華—黃光男沙龍展」，邀請觀者走近黃校長的人生與詩畫，以及他筆墨之間蘊藏的信仰與溫度。她也感謝華山文創園區王榮文董事長的支持，讓這場展覽得以嘗試書寫「藝術回歸生活小客廳」的新篇章。展覽展至10月28日（周一休館）。

深諳「畫中有詩」，黃光男除了以畫傳達出詩歌的意境與美感，將生活中的常見「人文」與「鄉土」融入畫中外，也常在畫上題自己創作的詩。記者何定照／攝影
黃光男形容，自己的畫是劇場，有故事，繼續延伸和成長，並非靜態。記者何定照／攝影
歷史博物館前館長、國立台灣藝術大學前校長黃光男，近日以「二82年華」為名，在華山紅磚區西四館舉辦畫展。記者何定照／攝影
黃光男常以文人花鳥山水作為畫面主題，背景營造採用幾何抽象形式，「一幅畫有景，則有境，再求意。」記者何定照／攝影
