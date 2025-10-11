明天國慶連假收假日恐有北返車潮 國5北上估花7倍時間

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
明日為國慶連假最後一天，預料將出現明顯北返車潮。本報資料照片
明日為國慶連假最後一天，預料將出現明顯北返車潮。交通局高公局預估，國道共有11處路段可能壅塞，其中國道5號北上車流自上午10時起湧現，恐一路塞到深夜10時，塞車時間長達12小時，行車時間可能是平日的7倍。

高公局研判，明日全國國道交通量約為1億1200萬車公里，較平日年平均的9200萬車公里高出兩成；其中北向車流量約6000萬車公里，為平日的1.3倍，顯示北返人潮相當集中。

預期壅塞路段包括國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

為減少壅塞，高公局建議，西部國道北向用路人可提早出發：南部地區建議上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人則建議9時前啟程，以避開主要車潮時段。

明日也將實施多項疏導措施，包括國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口於12時至21時實施匝道封閉。國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口於13時至18時實施高乘載管制。另外，凌晨0至5時暫停收費，並視狀況開放路肩行駛。同時配合替代道路與匝道儀控，以引導分流，減輕主線壅塞。

高公局提醒用路人隨時留意即時路況資訊，並妥善規劃出發時段，以避開尖峰時段長時間塞車。

國慶連假最後一天國道交通狀況預估。高公局提供
高公局 國道 塞車 國慶 高乘載管制

