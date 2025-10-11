國慶收假日熱呼呼 秋老虎還要再熱一周…降溫轉涼時間點曝

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
明天就是國慶連假最後一天，未來一周台灣天氣以多雲到晴為主，白天仍偏熱，東半部與南部午後局部地區有短暫陣雨。氣象署表示，整體氣候穩定，估計要到19日才會有一波東北季風南下，屆時氣溫可望明顯下降，天氣將轉涼

中央氣象署表示，明天至下周二各地天氣穩定，東半部及恆春半島偶有短暫陣雨，午後嘉義以南及山區仍可能出現雷陣雨。周三至周六天氣變化不大，東半部、恆春半島及基隆北海岸持續有零星降雨機會，午後中南部與山區則偶有局部雷陣雨。

氣溫方面，氣象署指出，下周氣溫變化不大，西半部白天高溫約34至35度，東半部則在31至32度之間，夜晚仍偏暖。不過19日起，東北季風將明顯增強，氣溫會逐漸下降，部分地區有感轉涼，降溫幅度則需再觀察。

另外，氣象署也關注菲律賓東方海面的熱帶擾動，預估下周三之後可能逐步發展，但目前強度與路徑仍不確定，須持續觀察。至於該熱帶系統未來是否與東北季風產生交互影響，仍待後續分析。

