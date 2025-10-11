快訊

挺誰？6人渾身解數爭國民黨主席寶座 王金平吐答案

國慶連假收假日！11地雷路段曝光 國5北向估壅塞12小時

中央社／ 台北11日電
明天是國慶連假收假日，交通部高速公路局預判，國道11路段容易壅塞。示意圖。圖／本報資料照片
明天是國慶連假收假日，交通部高速公路局預判，國道11路段容易壅塞。示意圖。圖／本報資料照片

明天是國慶連假收假日，交通部高速公路局預判，國道11路段容易壅塞，其中國5北向宜蘭至坪林路段，預估明天上午10時湧現車潮，可能得到晚間10時才能紓解。

高公局發布新聞稿表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止，其餘路段均能維持行車順暢，截至傍晚5時，國道交通量為66.6百萬車公里，與前一次國慶連假（112年）相比，略減少1成左右，預估今天交通量為110百萬車公里。

不過，今天下午國1南向259.7公里處發生1輛大貨車衝出邊坡事故，而在國2西向6.2公里處、國1南向345.6公里處另有小客車追撞事故。高公局表示，雖然一度導致車輛回堵，但目前都已排除。

根據高公局即時路況顯示，截至晚間6時35分，車速不到40公里的路段，包括國1南向五堵-汐止與堤頂-下塔悠、北向湖口服務區-湖口以及國6西向舊正-霧峰系統。

明天是國慶日連假收假日，高公局預估，國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

明天各地大多為多雲到晴，高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

其中，國1北向苗栗至湖口路段，預計自下午3時開始壅塞，估計將持續至晚間10時前，而國5北向宜蘭至坪林路段可能在明天上午10時就會湧現車潮，預計晚間10時後才能紓解，也就是說可能連塞12小時。

高公局表示，建議西部國道北向用路人，南部地區在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發；國5北向用路人建議在上午9時前出發，以節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施，包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局 國道 宜蘭 國慶 連假 車潮

延伸閱讀

國慶連假尾聲 公路局估省道13路段湧車潮、國道客運空位逾5成

影／海釣船長國慶不開船 毒駕逆向撞死單車騎士驚悚畫面曝光

彰化溪洲提拔泥活動 民眾連假參加泥巴競賽消暑

國慶連假逾萬人湧進光復救災 專家提醒「鏟子超人」務必戴口罩

相關新聞

國慶收假日熱呼呼 秋老虎還要再熱一周…降溫轉涼時間點曝

明天就是國慶連假最後一天，未來一周台灣天氣以多雲到晴為主，白天仍偏熱，東半部與南部午後局部地區有短暫陣雨。氣象署表示，整...

明天國慶連假收假日恐有北返車潮 國5北上估花7倍時間

明日為國慶連假最後一天，預料將出現明顯北返車潮。交通局高公局預估，國道共有11處路段可能壅塞，其中國道5號北上車流自上午...

「年輕爸媽壓力倍增」高鐵推寧靜車廂 醫批：反助長厭老、厭童文化

醫師沈政男在臉書發文，質疑台灣高鐵推行「寧靜車廂」政策，缺乏實際需求與數據支撐，只是官員為了追求績效KPI的政績包裝。他...

關到怕見人群？陳佩琪揭柯文哲「人一多就有壓力」 醫曝常見3狀況

民眾黨前主席柯文哲以7000萬元交保至今，昨天與家人去祭拜父親柯承發。柯文哲妻子陳佩琪表示，柯文哲出來這一個月，常跟她說...

網傳2寶媽寧靜車箱被舉牌「獨留大寶在座位」 高鐵澄清：未有此事

台灣高鐵推寧靜車廂措施，仍兼顧親子友善，有網友在社群發文，一位2寶媽被舉牌勸導帶寶寶到門外安撫，獨留大寶在座位。高鐵說，...

47項藥品退出台灣！姜至剛保證不影響臨床用藥 修法要求通報缺藥

近期多項原廠藥品退出台灣，基層藥師協會理事長沈采穎指出，光是今年已有化痰、高血脂等7項民眾常用藥物退出國內市場。衛福部食藥署長姜至剛指出，今年預期共有47項用藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。