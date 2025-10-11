國慶連假收假日！11地雷路段曝光 國5北向估壅塞12小時

明天是國慶連假收假日，交通部高速公路局預判，國道11路段容易壅塞，其中國5北向宜蘭至坪林路段，預估明天上午10時湧現車潮，可能得到晚間10時才能紓解。

高公局發布新聞稿表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止，其餘路段均能維持行車順暢，截至傍晚5時，國道交通量為66.6百萬車公里，與前一次國慶連假（112年）相比，略減少1成左右，預估今天交通量為110百萬車公里。

不過，今天下午國1南向259.7公里處發生1輛大貨車衝出邊坡事故，而在國2西向6.2公里處、國1南向345.6公里處另有小客車追撞事故。高公局表示，雖然一度導致車輛回堵，但目前都已排除。

根據高公局即時路況顯示，截至晚間6時35分，車速不到40公里的路段，包括國1南向五堵-汐止與堤頂-下塔悠、北向湖口服務區-湖口以及國6西向舊正-霧峰系統。

明天是國慶日連假收假日，高公局預估，國道交通量為112百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

明天各地大多為多雲到晴，高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

其中，國1北向苗栗至湖口路段，預計自下午3時開始壅塞，估計將持續至晚間10時前，而國5北向宜蘭至坪林路段可能在明天上午10時就會湧現車潮，預計晚間10時後才能紓解，也就是說可能連塞12小時。

高公局表示，建議西部國道北向用路人，南部地區在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發；國5北向用路人建議在上午9時前出發，以節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施，包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。