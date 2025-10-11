金鐘60國父紀念館同在 線上展「聚光成影：金鐘60」重溫榮耀

快訊

中央社／ 台北11日電
金鐘60線上展暨台灣女孩日活動記者會11日在國父紀念館舉辦，國父紀念館館長王蘭生（圖）致詞說明策劃展覽的緣由。圖／中央社
金鐘60線上展暨台灣女孩日活動記者會11日在國父紀念館舉辦，國父紀念館館長王蘭生（圖）致詞說明策劃展覽的緣由。圖／中央社

國父紀念館推出線上展「聚光成影：金鐘60」，展出超過150件珍貴影像與照片，從另一視角串起40多年來台灣大眾文化記憶。

國父紀念館館長王蘭生今天在記者會上表示，自1980年金鐘獎首次在國父紀念館舉行以來，至2023年共辦理39屆典禮，見證台灣廣播與電視產業的發展與變遷。

今年策劃的線上展以「光」為意象，象徵金鐘盛典的榮耀與傳播產業的閃耀能量，也呈現女性在傳媒領域中的多樣力量，映照出台灣大眾文化的燦爛光影

展覽共分2大單元。單元一「時光剪影」以1980至2023年間國館承辦金鐘獎的歷程為主軸，分為4個時代光影切片，讓觀眾從影視與廣播作品變遷中，感受文化與日常生活的緊密連結。

單元二「女性之光」聚焦23位獲頒「特別獎」、「特別貢獻獎」、「終身成就獎」與「終身貢獻獎」的女性得主，呈現她們在幕前幕後發光發熱的故事，彰顯女性專業與韌性。線上展今日起正式上線。

王蘭生表示，響應今日10月11日是國際女孩日，策展也規劃以「女性」為主題的金鐘獎得獎者生命故事及貢獻，像是台灣歌仔戲傳奇人物楊麗花、知名電視主持人張小燕等，其中也包含多位幕後工作者等。

國父紀念館特別策畫一日限定「台灣女孩日：幕前幕後，角色不設限」公眾教育活動，將展覽內容轉化為趣味闖關遊戲與職業卡牌設計，讓觀眾從女性得主的心聲中，了解影視產業的性別平權議題。

