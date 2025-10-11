故宮南院開館近10年 第1000萬名幸運兒喜獲禮品：太驚喜

快訊

中央社／ 嘉義縣11日電
故宮博物院南部院區於民國104年12月28日開館，迄今近10年，11日下午宣布突破1000萬參觀人次，成為第1000萬名幸運兒的羅姓女子（中）來自基隆，開心獲贈精緻禮品。故宮南院提供／中央社
故宮博物院南部院區於民國104年12月28日開館，迄今近10年，11日下午宣布突破1000萬參觀人次，成為第1000萬名幸運兒的羅姓女子（中）來自基隆，開心獲贈精緻禮品。故宮南院提供／中央社

國立故宮博物院南部院區自104年12月28日開館以來，南院今天下午宣布正式突破1000萬參觀人次，來自基隆的羅姓女子感到無比幸運，南院特別致贈精緻禮品。

故宮南院今天發布新聞稿，今年適逢故宮百年及南院開館10週年，南院的千萬參觀人次別具意義。南院第1000萬名入館觀眾，為羅姓女子；她表示，與父母一起到故宮南院是為了觀看「乾清宮尋寶」特展及晚上的無人機展演。這是第2次到訪，竟能成為第1000萬名觀眾，感到無比幸運。

故宮南院表示，除了羅姓女子外，也致贈羅女前後的遊客精緻禮品，3名獲獎遊客都直呼太驚喜了。

故宮院長蕭宗煌透過新聞稿表示，這10年來，南院致力於吸引不同年齡層與族群參觀，不斷期許透過友善的環境、多元展覽及活潑的教育活動打造優質博物館體驗、拉近觀眾與文物的距離。

故宮南院表示，南院除今天邁入千萬參觀人次外，今年參觀人次也可望突破100萬人次。未來南院將持續精進展覽、教育活動與服務品質，期許下一個千萬人次是數字的突破，更是文化平權與多元共融的實踐，讓更多人感受藝術之美與文化的力量。

故宮南院 觀眾 博物館 國立故宮博物院

