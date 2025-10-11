原廠藥加速退出台灣 藥師嘆用藥應以病人為中心：健保署別只會砍價

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
基層藥師協會理事長沈采穎表示，包含化痰藥物、高血脂用藥等，今年1年內就有7項常見原廠藥品退出台灣，與過去每年只有1、2種藥品退出相比，可說是大幅增加，這是重要警訊。本報資料照片
近期國內缺藥頻傳，基層藥師協會理事長沈采穎表示，包含化痰藥物、高血脂用藥等，今年一年內就有7項常見原廠藥品退出台灣，與過去每年只有1、2種藥品退出相比，可說是大幅增加，這是重要警訊，衛福部健保署應積極因應，「別再只會砍藥價」，應讓原廠藥留在台灣，同時設法扭轉以藥養醫現況，省下藥價差費用，提升專業給付，並讓藥品選擇以病人為中心。

沈采穎表示，今年將退出國內的7項藥品，包括安普諾維膜衣錠、萬克適錠、可滅喘懸浮吸入液、氣舒痰液、美百樂鎮錠、百憂解錠、阿斯匹靈，政府應積極盤點許可證少於3家的藥品，健保署應積極邀集廠商了解退出國內市場原因，並與專科醫師、專家學者，共同開會討論，評估臨床治療是否會被影響、有無替代藥物可用。

若藥廠原先沒有許可證，要從有到無要在台灣生產替代藥物，從原料藥進口、檢驗，到完成生產製造等，恐要花費1年以上時間。沈采穎表示，要等國內藥廠製造替代藥品，恐緩不濟急，今年退出台灣藥物比過去增加，為重要警訊，健保署每年4月都會砍藥價，加上物價、人工成本都在上漲，預期明年4月還會再有藥物退出，呼籲健保署不要只會砍藥價，應積極設法因應，讓原廠藥留在台灣。

沈采穎表示，衛福部以學名藥費用低為由，認為原廠藥退出台灣不會有影響，還能省下健保支出，但用藥選擇應以病人為中心，呼籲健保署可比照國外作法，保留原廠藥供病人加價選擇，目前以醫院為中心的藥品政策，用藥廠牌掌握在醫院醫師手中，導致藥價差擴大、藥品愈開愈多等亂象，應省下藥價差費用，增加醫療人員專業給付，才能在節省藥品支出同時，也避免病人吃下太多藥物。

