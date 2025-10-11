快訊

關到怕見人群？陳佩琪揭柯文哲「人一多就有壓力」 醫曝常見3狀況

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲以7000萬元交保至今，昨柯一家去祭拜了柯的父親柯承發。柯文哲妻子陳佩琪表示，柯文哲出來這一個月，常跟她說「他還是很怕見到人群，人一多就感受莫名壓力。」圖／翻攝自陳佩琪臉書
民眾黨前主席柯文哲以7000萬元交保至今，昨柯一家去祭拜了柯的父親柯承發。柯文哲妻子陳佩琪表示，柯文哲出來這一個月，常跟她說「他還是很怕見到人群，人一多就感受莫名壓力。」圖／翻攝自陳佩琪臉書

民眾黨前主席柯文哲以7000萬元交保至今，昨天與家人去祭拜父親柯承發。柯文哲妻子陳佩琪表示，柯文哲出來這一個月，常跟她說「他還是很怕見到人群，人一多就感受莫名壓力。」精神科醫師楊聰財表示，這可能反映出潛在的恐懼型迴避行為，包括社交焦慮、特定場所畏懼，及創傷後壓力反應等，建議尋求專業諮詢。

「先生被關到全身是病、精神委靡。」陳佩琪說，柯出來這一個月，常跟她說直到現在還是很怕見到人群，人一多就感受莫名壓力，前不久去拱天宮還願，不得已車子駛到靠海邊路上，監控中心就一直來電關心要去哪、什麼時候要回來，導致他們壓力很大，或許監控中心也有其壓力，看以後是否能有不得已要接近海邊時，能申請戒護員監視陪同，如此一來雙方都好過。

在經歷長期隔離、監禁或重大創傷事件後，有些人重新回到社會時會出現「害怕人群」的現象，甚至在人多的地方出現強烈不安與逃避反應。楊聰財指出，這並非單純的「內向」或「不習慣」，而可能與多種心理健康議題有關，包括社交焦慮、特定場所畏懼，及創傷後壓力反應等。

臨床上所謂的「社交焦慮現象」，指的是個體對於社交場合或被他人評價感到強烈恐懼與焦慮，常伴隨心跳加快、臉紅、出汗、發抖等身體症狀。專家表示，長期被限制人際互動的環境會削弱社交適應力，尤其若曾歷經創傷或監控壓力，會使人對「被注視」或「被評價」產生負面預期，因此在人群中感到巨大壓力。

此外，「特定場所畏懼現象」也可能出現在這類個案身上。當事人面對人潮擁擠或無法輕易脫離的場景時，會出現恐懼與焦慮，甚至擔心在現場出現恐慌反應而無人協助。楊聰財說，若個案提到「人一多就感到莫名壓力」、「會立刻離開現場」等情況，可能反映出潛在的恐懼型迴避行為。

另一個常見因素是「身心創傷後壓力現象」（PTSD）。經歷重大壓力或創傷事件後，個體可能持續陷入高警覺狀態，容易被外界刺激觸發不安全感。楊聰財提醒，像是被羈押、身體疾病或被關注監控等經驗，都可能引起創傷性聯想，導致個案害怕人群、傾向孤立。

楊聰財說，要改善這樣的狀況，建議尋求專業協助，治療方式可結合心理治療與藥物治療，例如透過認知行為療法（CBT）協助個案重建思考模式、使用暴露療法在安全環境下逐步面對社交情境，或針對創傷反應進行眼動減敏與再處理療法（EMDR）。在焦慮嚴重時，醫師也可能評估使用抗憂鬱或抗焦慮藥物。

楊聰財說，個案也應維持規律生活習慣、充足睡眠與運動，並可在信任的家人或朋友陪同下，從小型、低壓力的社交場景開始，逐步恢復與人群互動。唯有透過專業治療與循序漸進的支持，才能讓恐懼逐步緩解，重新建立與世界的連結。

