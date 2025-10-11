網傳2寶媽寧靜車箱被舉牌「獨留大寶在座位」 高鐵澄清：未有此事

快訊

中央社／ 台北11日電
有網友在社群發文，一位2寶媽被舉牌勸導帶寶寶到門外安撫，獨留大寶在座位。高鐵說，未對特定旅客舉牌，且未有勸導旅客至玄關安撫孩童情形。聯合報系資料照
台灣高鐵寧靜車廂措施，仍兼顧親子友善，有網友在社群發文，一位2寶媽被舉牌勸導帶寶寶到門外安撫，獨留大寶在座位。高鐵說，未對特定旅客舉牌，且未有勸導旅客至玄關安撫孩童情形。

台灣高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」措施，近期引發討論。高鐵一再重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

對於有網友在社群平台發文指出，昨天在高鐵上看到一位帶著2寶的媽媽，被舉牌示意降低音量，還勸導可以帶寶寶去門外走道安撫寶寶，結果媽媽只能獨留大寶在座位上，抱小寶去車廂外面安撫，並附上搭乘車次以及發生時間點。

台灣高鐵透過文字訊息指出，昨天153車次列車長表示，巡視車廂時有遇家長帶孩童的旅客，但並沒有遇到哭鬧需要協助的狀況，該車次也未有勸導旅客至玄關安撫孩童情形。

台灣高鐵指出，服勤員執行推車服務時，並無勸導嬰幼兒哭鬧，車安保全依規定巡視車廂時全程舉牌，並未針對特定旅客舉牌。

台灣高鐵強調，「寧靜車廂」文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘，也希望外界勿過度解讀。

