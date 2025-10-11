國慶連假尾聲 公路局估省道13路段湧車潮、國道客運空位逾5成

明天是國慶連假最後一天，公路局今天指出，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊等共13路段陸續出現返回車潮，建議民眾利用幸福公路App掌握即時路況。

國慶連假第2天，交通部公路局發布新聞稿指出，今天道路壅塞或車多路段多集中在北部地區，包括台2線龍門至福隆路段及台2線大武崙至外木山路段等。

另外，重要風景區熱點也出現車潮，包含烏來雲仙樂園、野柳海洋地質公園、清境農場、日月潭、阿里山森林遊樂區及義大世界等。

針對明天路況，公路局預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段陸續出現返回車潮，包含銜接國道快速公路北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86歸仁交流道等。

主要省道幹道台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段以及觀光景點聯外道路北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、福隆路段及南部台3線古坑至梅山路段等。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」路況資訊，及早因應避免壅塞。

公路局也說，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，同時督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

根據統計，截至中午12時，西部國道客運共計行駛2140班次，疏運3萬9803人，東部國道客運路線共計行駛505班次，疏運9840人。

另外，依據目前預售情形，西部國道客運還有51.71%空位，東部國道客運有69.21%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。