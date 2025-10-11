快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶連假尾聲 公路局估省道13路段湧車潮、國道客運空位逾5成

中央社／ 台北11日電
明天是國慶連假最後一天，公路局今天指出，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊等共13路段陸續出現返回車潮，建議民眾利用幸福公路App掌握即時路況。圖為示意圖。聯合報系資料照
明天是國慶連假最後一天，公路局今天指出，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊等共13路段陸續出現返回車潮，建議民眾利用幸福公路App掌握即時路況。圖為示意圖。聯合報系資料照

明天是國慶連假最後一天，公路局今天指出，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊等共13路段陸續出現返回車潮，建議民眾利用幸福公路App掌握即時路況。

國慶連假第2天，交通部公路局發布新聞稿指出，今天道路壅塞或車多路段多集中在北部地區，包括台2線龍門至福隆路段及台2線大武崙至外木山路段等。

另外，重要風景區熱點也出現車潮，包含烏來雲仙樂園、野柳海洋地質公園、清境農場、日月潭、阿里山森林遊樂區及義大世界等。

針對明天路況，公路局預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段陸續出現返回車潮，包含銜接國道快速公路北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86歸仁交流道等。

主要省道幹道台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段以及觀光景點聯外道路北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、福隆路段及南部台3線古坑至梅山路段等。

公路局表示，已規劃省道路段替代道路，建議用路人多加利用幸福公路App掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並遵循警廣與路側「資訊可變標誌（CMS）」路況資訊，及早因應避免壅塞。

公路局也說，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，同時督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

根據統計，截至中午12時，西部國道客運共計行駛2140班次，疏運3萬9803人，東部國道客運路線共計行駛505班次，疏運9840人。

另外，依據目前預售情形，西部國道客運還有51.71%空位，東部國道客運有69.21%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

國道客運 客運業 車潮 國慶 交通部

延伸閱讀

「承載愛心與希望」幸福巴士翻轉偏鄉交通 打造有溫度社會服務

國慶連假逾萬人湧進光復救災 專家提醒「鏟子超人」務必戴口罩

黑心豬腸流竄…北市衛生局國慶連假不打烊 稽查結果曝

影／國慶連假南三段也接連出事 黑鷹成功救出高山症與骨折傷患

相關新聞

「年輕爸媽壓力倍增」高鐵推寧靜車廂 醫批：反助長厭老、厭童文化

醫師沈政男在臉書發文，質疑台灣高鐵推行「寧靜車廂」政策，缺乏實際需求與數據支撐，只是官員為了追求績效KPI的政績包裝。他...

東北季風將報到…未來一週多雲到晴 「這天」起氣溫明顯下降

明天是國慶連假收假日，氣象署今天說，未來一週各地以多雲到晴為主，預估東北季風19日後南下，將明顯降溫；10月中下旬菲律賓...

47項藥品退出台灣！姜至剛保證不影響臨床用藥 修法要求通報缺藥

近期多項原廠藥品退出台灣，基層藥師協會理事長沈采穎指出，光是今年已有化痰、高血脂等7項民眾常用藥物退出國內市場。衛福部食藥署長姜至剛指出，今年預期共有47項用藥...

哪些國家最能睡？全球睡眠榜揭曉 台灣躺贏誰？

你是否常常覺得沒睡飽？一項調查研究35國的全球睡眠排行榜上，指出了世界上誰最會睡？不是幸福感滿滿的北歐，也不是度假天堂海島。原以為台灣工時長、壓力大，「睡眠力」會敬陪末座，但數據卻顯示出台灣不僅沒有墊

國慶連假逾萬人湧進光復救災 專家提醒「鏟子超人」務必戴口罩

花蓮馬太鞍溪溢流造成災區重創，國慶連假第2天仍湧入許多民眾前往救災，不過專家呼籲，志工「鏟子超人」不要忘了帶口罩，大量塵...

故宮南院開館近10年 第1000萬名幸運兒喜獲禮品：太驚喜

國立故宮博物院南部院區自104年12月28日開館以來，南院今天下午宣布正式突破1000萬參觀人次，來自基隆的羅姓女子感到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。