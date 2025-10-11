「年輕爸媽壓力倍增」高鐵推寧靜車廂 醫批：反助長厭老、厭童文化

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
高鐵實施「寧靜車廂」新規定，高鐵董事長史哲指示，車上多準備「乖乖」零食作為安撫孩童小物。圖／本報資料照片
高鐵實施「寧靜車廂」新規定，高鐵董事長史哲指示，車上多準備「乖乖」零食作為安撫孩童小物。圖／本報資料照片

醫師沈政男臉書發文，質疑台灣高鐵推行「寧靜車廂」政策，缺乏實際需求與數據支撐，只是官員為了追求績效KPI的政績包裝。他直言，這項政策不但未改善乘車品質，反而助長了「厭童、厭老」的社會氛圍，讓帶小孩出門的年輕爸媽壓力倍增。

沈政男日前深夜搭乘高鐵返台中，發現車廂乘客稀少，但仍有高鐵員工舉著「寧靜車廂」標語在車廂內巡視，令他不禁懷疑，「車廂根本沒幾個人，有什麼好寧靜的？」他批評高鐵並未公布乘客抱怨數據，若一年僅有零星投訴，為何還要推動這樣的政策？「很明顯，只是為了讓高鐵董事長史哲有KPI可報告。」

他指出，政府近年沉迷於「管理學績效」與KPI指標，公務機關為了數字好看，往往忽略真正的服務品質。「醫院也是一樣，KPI提升了，病人卻更不滿意；看起來進步了，其實是退步。」沈政男直言，政策若脫離民意與現實，就會變成表演。

沈政男指出，高鐵去年乘客滿意度調查高達95%，包括車廂乘坐品質評價極佳，根本沒有必要推動「寧靜車廂」。高鐵宣稱16天內勸導一萬多次，但對幼童相關的勸導僅「零星幾次」。他質疑，這個「零星」到底是多少？若佔1%，就有上百件；若5%，就是數百件，「難道這些被勸導的爸媽，就不是乘客嗎？」

他批評，全車一致的「寧靜」規範忽略了乘客差異，最大副作用就是讓帶幼童出門的爸媽承受不必要的壓力。「現在的爸媽可能上車前就焦慮，怕孩子哭鬧被人指責。寧靜車廂變安靜了，但他們的心卻被掀起風暴。」

沈政男直言，台灣社會已逐漸陷入「厭老、厭童」的文化，「大家都想過自己的安靜生活，不吵不惹、不管不問。」他舉例，北捷先前發生年輕人踹老婦事件，正反映「博愛座就是一般座」的冷漠心態。如今「寧靜車廂」更讓人有理由怒斥：「你不知道這裡是寧靜車廂嗎？滾出去！」這樣的政策，不但未促進互相體諒，反而放大對立。

他指出，老人因體力差需要博愛座，小孩因難以自控可能吵鬧，這些都是生理特性，不應被排除於公共運輸之外。「從交通平權的角度來看，老人與小孩一樣有權利乘坐高鐵。」他呼籲，若家長認為政策造成困擾，應勇於向高鐵與主管機關反映，爭取公平對待。

沈政男也批評高鐵「選擇性改善問題」。他說，自己搭過數百次高鐵，最大問題其實是自由座越來越擁擠，擠得「可以聽到旁邊人的心跳」。卻不見高鐵處理擁擠現象，反而花力氣推「寧靜車廂」。他諷刺，「不解決自由座問題，卻搞這些形式主義，根本本末倒置。」

他最後感嘆，政府一邊高喊「少子化嚴重」「超高齡社會來臨」，一邊又以政策助長厭童、厭老的風氣，這正是當前政府最大的矛盾。

高鐵推「寧靜車廂」措施，乘客接聽電話要移動到列車玄關。圖／本報資料照片
高鐵推「寧靜車廂」措施，乘客接聽電話要移動到列車玄關。圖／本報資料照片

