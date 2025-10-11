47項藥品退出台灣！姜至剛保證不影響臨床用藥 修法要求通報缺藥

近期多項原廠藥品退出台灣，基層藥師協會理事長沈采穎指出，光是今年已有化痰、高血脂等7項民眾常用藥物退出國內市場。衛福部食藥署長姜至剛指出，今年預期共有47項用藥退出台灣，46項已有替代選項，另1項藥品則尚有庫存，不會影響患者用藥。食藥署已提出「藥事法」修正案，要求所有業者如遇缺藥，應在半年前通報中央。

姜至剛表示，截至今年9月底，共掌握47項藥品預計退出台灣，共46項藥品已有替代選項，其中25項有同成分、劑量、劑型的「三同藥品」替代，另21項則有同成分不同劑型、同藥理機轉不同成分、同適應症不同成分藥物替代，加上醫師處方可彈性應變，例如缺乏高劑量產品，可以其他劑量、增加服藥顆數替代，因此不至於影響臨床用藥。

尚有庫存品項是注射劑型免疫製劑環孢靈素針劑，食藥署曾公開要求專案進口，原廠藥業者表示，藥品可供應至明年底，故暫緩公告。姜至剛表示，針對這類免疫製劑藥品，國內也有廠商生產替代藥品，已積極洽談專案製造因應，確保供藥不斷炊。

姜至剛表示，藥品退出台灣，藥價並非單一因素，國內市場規模小、成本或利潤考量、業者策略調整等，都是業者考量原因，但前述藥品已過專利期，如何鼓勵學名藥落地，才是因應之道，全球各國為強化供應鏈韌性，多希望「供藥在地化」，國內作法亦鼓勵學名藥廠，在原廠藥宣布退出台灣時，可生產相應學名藥銜接，確保供藥無虞。

為掌握缺藥情況並設法因應，食藥署提出「藥事法」修正案，送至行政院，除針對稀缺藥品，改由中央調配供應，確保有需要民眾不會無藥可用。姜至剛表示，過去「藥事法」僅要求在必要藥品清單上藥品，預期缺貨問題或退出台灣時，應提前半年告知食藥署，本次修正案，將這項要求擴及所有藥品，如遇可能缺藥情況，都應提前半年告知主管機關，以利提前應對。