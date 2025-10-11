快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

聽新聞
0:00 / 0:00

47項藥品退出台灣！姜至剛保證不影響臨床用藥 修法要求通報缺藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署長姜至剛指出，今年共35項用藥預期退出台灣，其中34項已有替代選項，另1項藥品則尚有庫存，不會影響國內用藥，食藥署已提出「藥事法」修正案，要求所有業者如遇缺藥，應在半年前通報中央。本報資料照片。
衛福部食藥署長姜至剛指出，今年共35項用藥預期退出台灣，其中34項已有替代選項，另1項藥品則尚有庫存，不會影響國內用藥，食藥署已提出「藥事法」修正案，要求所有業者如遇缺藥，應在半年前通報中央。本報資料照片。

近期多項原廠藥品退出台灣，基層藥師協會理事長沈采穎指出，光是今年已有化痰、高血脂等7項民眾常用藥物退出國內市場。衛福部食藥署長姜至剛指出，今年預期共有47項用藥退出台灣，46項已有替代選項，另1項藥品則尚有庫存，不會影響患者用藥。食藥署已提出「藥事法」修正案，要求所有業者如遇缺藥，應在半年前通報中央。

姜至剛表示，截至今年9月底，共掌握47項藥品預計退出台灣，共46項藥品已有替代選項，其中25項有同成分、劑量、劑型的「三同藥品」替代，另21項則有同成分不同劑型、同藥理機轉不同成分、同適應症不同成分藥物替代，加上醫師處方可彈性應變，例如缺乏高劑量產品，可以其他劑量、增加服藥顆數替代，因此不至於影響臨床用藥。

尚有庫存品項是注射劑型免疫製劑環孢靈素針劑，食藥署曾公開要求專案進口，原廠藥業者表示，藥品可供應至明年底，故暫緩公告。姜至剛表示，針對這類免疫製劑藥品，國內也有廠商生產替代藥品，已積極洽談專案製造因應，確保供藥不斷炊。

姜至剛表示，藥品退出台灣，藥價並非單一因素，國內市場規模小、成本或利潤考量、業者策略調整等，都是業者考量原因，但前述藥品已過專利期，如何鼓勵學名藥落地，才是因應之道，全球各國為強化供應鏈韌性，多希望「供藥在地化」，國內作法亦鼓勵學名藥廠，在原廠藥宣布退出台灣時，可生產相應學名藥銜接，確保供藥無虞。

為掌握缺藥情況並設法因應，食藥署提出「藥事法」修正案，送至行政院，除針對稀缺藥品，改由中央調配供應，確保有需要民眾不會無藥可用。姜至剛表示，過去「藥事法」僅要求在必要藥品清單上藥品，預期缺貨問題或退出台灣時，應提前半年告知食藥署，本次修正案，將這項要求擴及所有藥品，如遇可能缺藥情況，都應提前半年告知主管機關，以利提前應對。

藥品 食藥署 行政院 衛福部

延伸閱讀

食品營養成分越少就越健康嗎？你應該知道的潛藏標示陷阱

7旬翁國外買「30公分、夜夜狂歡」壯陽藥 驗不出鹿鞭獲判無罪

百威公司黑心大腸食安風暴 食藥署揭逾1.3公噸流入台北寧夏市場

流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

相關新聞

「年輕爸媽壓力倍增」高鐵推寧靜車廂 醫批：反助長厭老、厭童文化

醫師沈政男在臉書發文，質疑台灣高鐵推行「寧靜車廂」政策，缺乏實際需求與數據支撐，只是官員為了追求績效KPI的政績包裝。他...

東北季風將報到…未來一週多雲到晴 「這天」起氣溫明顯下降

明天是國慶連假收假日，氣象署今天說，未來一週各地以多雲到晴為主，預估東北季風19日後南下，將明顯降溫；10月中下旬菲律賓...

47項藥品退出台灣！姜至剛保證不影響臨床用藥 修法要求通報缺藥

近期多項原廠藥品退出台灣，基層藥師協會理事長沈采穎指出，光是今年已有化痰、高血脂等7項民眾常用藥物退出國內市場。衛福部食藥署長姜至剛指出，今年預期共有47項用藥...

哪些國家最能睡？全球睡眠榜揭曉 台灣躺贏誰？

你是否常常覺得沒睡飽？一項調查研究35國的全球睡眠排行榜上，指出了世界上誰最會睡？不是幸福感滿滿的北歐，也不是度假天堂海島。原以為台灣工時長、壓力大，「睡眠力」會敬陪末座，但數據卻顯示出台灣不僅沒有墊

國慶連假逾萬人湧進光復救災 專家提醒「鏟子超人」務必戴口罩

花蓮馬太鞍溪溢流造成災區重創，國慶連假第2天仍湧入許多民眾前往救災，不過專家呼籲，志工「鏟子超人」不要忘了帶口罩，大量塵...

故宮南院開館近10年 第1000萬名幸運兒喜獲禮品：太驚喜

國立故宮博物院南部院區自104年12月28日開館以來，南院今天下午宣布正式突破1000萬參觀人次，來自基隆的羅姓女子感到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。