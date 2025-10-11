東北季風將報到…未來一週多雲到晴 「這天」起氣溫明顯下降

明天是國慶連假收假日，氣象署今天說，未來一週各地以多雲到晴為主，預估東北季風19日後南下，將明顯降溫；10月中下旬菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，但不確定性仍大，還需觀察。

今天各地天氣晴朗炎熱，根據中央氣象署網站，截至下午4時45分止，台北市、新北市、屏東縣、雲林縣、台南市都出現局部36度以上高溫，其中以台北市內湖區、新北市新店區各出現36.9度最熱。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，未來一週各地大多是多雲到晴，明天至14日東半部、恆春半島會有零星短暫陣雨，而嘉義以南地區、其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，15日至18日除了東半部、恆春半島有零星短暫陣雨外，基隆北海岸也會有零星降雨，而中南部地區與其他山區午後有零星短暫雷陣雨。

氣溫部分，張承傳表示，溫度還是比較高一點，其中東半部高溫約攝氏31、32度，而西半部高溫約34、35度。

不過，張承傳表示，19日後將有明顯東北季風南下，屆時氣溫將明顯下降。

至於近期是否可能會有颱風影響台灣，張承傳指出，預計10月中下旬菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，但目前不確定性仍大，需持續觀察。