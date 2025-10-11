性平是核心關鍵！ 婦團指「全社會防衛韌性委員會」5大缺口

賴總統昨發表國慶演說提及因應台海現狀緊張，去年成立「總統府全社會防衛韌性委員會」強化軍民之間的協作能力，未來持續全面提升對各項危機的應變能力。對此，婦女救援基金會今指出缺乏女性視角與平等參與的5大政策缺口，包括忽略決策參與性別比例、防空避難所及救濟站設施缺乏性別暴力防治設計、國防與民防相關法令無性別觀點等，籲盡速增加女性比例與邀請民間女性團體參與討論。

婦援會表示，「全社會防衛韌性政策」雖已建立跨部會架構，涵蓋關鍵基礎設施保護、戰略物資供應鏈、資訊安全及民防體系等領域，但在政策與計畫中缺乏性別視角，忽略了女性在危機情境下面臨的高風險。

婦援會進一步指，女性雖然在戰爭或重大災難中承受更高風險，包括性別暴力、資源取得不均，但也可承擔重大責任，包含維持社會穩定及社區家庭生存照顧、收集相關資訊等，而戰後社會重建與復原更需仰賴女性角色。當政策中缺乏女性視角與參與，將無法完整反映不同性別在危機情境下的多樣需求及忽略女性防衛韌性力。

檢視「總統府全社會防衛韌性委員會」現行政策與計畫，婦援會指出5項重大缺口，包括決策參與的性別比例被忽略，不符合CEDAW第40號一般性建議書；委員會、地方推動與執行管理階層缺乏性別意識和性別比例原則；防空避難所、避難收容所、救濟站設施缺乏所有相關設備的資訊、性別敏感性、維持安全秩序及性別暴力防治（GBV）視角設計；「台灣全民安全指引手冊」缺乏各種處境女性需求與常見問題發生因應方式；國防與民防相關法令無性別觀點，難以落實「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW)施行法。

對此，婦援會提出以下6點建議，呼籲總統府全社會防衛韌性委員會應將50%性別比例原則納入設置要點，確保政策能兼顧不同群體的實際需求；民防團隊及防空避難所、避難收容所及救濟站管理層級需有性別意識培訓及40%以上性別比例原則：民防會議納入民間女性團體的經驗與觀點。

此外，各種避難空間設計應有秩序與安全機制，性別暴力防治環境與求助處置系統；「臺灣全民安全指引手冊」也應納入不同處境女性使用者之需求，涵蓋不同處境女性在災難中可能遭遇的身心、健康與安全問題，並提供具體應對建議。最後，針對「國防法」、「民防法」、「全民防衛動員準備法」及「全民國防教育法」修法，納入CEDAW相關規範及性別比例原則。

婦援會強調：性別平等已被國際研究視為是一個國家和平與安全程度的指標，性別平等程度越高，發生武裝衝突或戰爭暴力程度隨之降低，只有當政策真正看到並支持女性作為社會堅韌力量的角色，才能建立一個不遺漏任何人的、真正具備韌性的防衛體系，呼籲:「總統府全社會防衛韌性委員會」盡速增加女性比例與邀請民間女性團體參與討論，實現性別平等與包容性治理。