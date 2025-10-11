郭熙早春圖等故宮鎮院三寶 南院11月11日首度展出

故宮南院11月11日起將首度展出故宮鎮院三寶，包含北宋巨碑式山水畫范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」、李唐「萬壑松風圖」，目前南院先展出這3件國寶數位典藏。

國立故宮博物院南部院區今天表示，故宮日前特別推出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，其中在南部院區將於11月11日至12月28日，首度展出故宮3件舉世知名的北宋巨碑式山水畫，包括范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」、李唐「萬壑松風圖」。

故宮南院說，目前南院先展出這3件山水畫國寶的數位典藏，還有山水畫國寶的分析介紹，除圖檔介紹外，另有2種數位展件，包括8K的影像，就是8K精密的掃描、另1種是屬於較活潑的沉浸式數位互動體驗，如張開雙手就可走入山水畫「谿山行旅圖」意境中。

另外，目前還有這3幅山水畫的複製畫在展覽，民眾觀看具有大致概念後，就可參加南院於11月8日舉辦的山水畫拼圖比賽。

故宮南院根據這3件山水畫國寶簡介，范寬「谿山行旅圖」是傳世3件北宋山水巨作中的1件。1958年8月5日，故宮工作人員在畫面右側樹叢中發現「范寬」兩字簽款，從此開啟日後重探畫作內容的契機。