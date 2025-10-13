快訊

輕奢秘境旅遊再進化！台灣人瘋「全包式度假」在紅什麼？

遠見／ 文．吳婉瑜
坐落於義法邊境的拉赫茲耶爾（La Rosière）雪村，成為繼北海道之後，台灣旅客的熱門目的地。圖／Club Med提供
坐落於義法邊境的拉赫茲耶爾（La Rosière）雪村，成為繼北海道之後，台灣旅客的熱門目的地。圖／Club Med提供

全包式度假正悄悄改寫台灣人的旅行清單，全球旅遊度假連鎖集團Club Med公布最新業績顯示，亞太區是全球成長最快的區域，台灣今年較去年同期再增長17%，並已超越日本、香港，成為亞太營業額第三大市場，全包式秘境度假為何打中台灣市場？


全球旅遊度假連鎖集團Club Med公布最新業績顯示，近年來，亞太市場已成為 Club Med 全球業績成長最快速的區域，旅客人數占全球近三成，其中，台灣營業額台灣已超越日本、香港成為亞太區營業額第三大市場，僅次於澳洲、新加坡，更有五成是高端回流客。

「日本、滑雪，這兩件事打中台灣人。」Club Med 東北亞區總經理劉育慧直白點出近年的關鍵動能。她補充，今年相較2023 年，台灣市場營業額成長高達 76％；而在產品結構上，除了傳統強勢的家庭親子客，近兩年非親子族群顯著攀升，「這群人不再只是快閃熱門景點，而是沉浸在原始秘境中，進行有意義的定點深度探索，像是滑雪穿梭阿爾卑斯山、馬爾地夫珊瑚復育、印度洋鯨豚共遊等。」

創立75 年的Club Med，自義大利西西里切法盧 （Cefalu） 首座全包式度假村起家，從海島到高山雪村行程，版圖橫跨四大洲，擁有將近70個據點，至今接待超過7000 萬組全球旅客。而來台超過30年的Club Med，已接待超過40萬名台灣旅客。劉育慧觀察，台灣營業額不僅連續兩年雙位數成長，今年較去年同期更有17％成長，其中，滑雪行程是業績成長主力。

日本北海道因粉雪受到旅客喜愛，而Club Med Kiroro Peak雪村為日本北海道首座謐境探索系列，其坐落的雪場，鄰近日本海，每年冬季最高降雪量可達21公尺、雪季更長達160天，且距離小樽市僅40分鐘車程，旅客不僅可以沉浸在絕美雪景中，還可前往小樽市探訪北國文化；法國阿爾卑斯山則為世界頂級的滑雪勝地，擁有多座奧運級雪場及豐富的地形，以拉赫茲耶爾（La Rosière）雪村為例，其坐落於義法邊境，滑雪30分鐘即可從法國滑到義大利，一次體驗兩國文化。在村中，還會由法國滑雪學校 （ESF） 教練擔任健行嚮導，並規劃多條時長與難度不一的雪地健行路線，探索在地生態，在專業瑜珈老師帶領下，沉浸於阿爾卑斯山雪景中，舒緩身心靈。

「我們在 2017、2018 年就開始推北海道滑雪，當時市場還沒熱，就已經搶先布局，近兩年也把北海道度假村拓展到夏季山林，讓旅客避暑、體驗不同於冬天的假期。」劉育慧指出，日本滑雪市場趨於飽和，接下來將定錨在歐洲阿爾卑斯山，今年阿爾卑斯山雪季業績成長達九成。

展望未來，劉育慧表示，「希望把客人從亞洲往外帶」Club Med宣布2026年將迎來兩座新據點，分別是馬來西亞婆羅洲與南非海岸獵遊度假村，結合雨林、海島與草原探險，從亞洲延伸至非洲。

（本文出自2025.10.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

日本

