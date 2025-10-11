退休也想當志工！隨車族語翻譯帶看診 鄭席家英：被需要感覺很幸福

快訊

中央社／ 台北11日電

家庭主婦到就業站志工，鄭席家英8年前任屏東春日鄉幸福巴士隨車族語翻譯，陪同長者就醫，被需要的感覺成為另類幸福感，還曾登上教科書，即使將滿65歲，她仍活力滿滿喊退休要當志工。

為落實偏鄉交通平權，交通部及公路局自105年起透過公路公共運輸計畫積極推動幸福巴士，提供彈性預約與固定班次並行的幸福巴士服務，其中屏東縣春日鄉幸福巴士在105年12月28日通車、106年1月3日正式營運，目前共有5條路線，包括北三村線、南三村線、潮州生活線、東港生活線、浸水營古道線，滿足當地民眾就醫、就學及購物需求。

春日鄉境內大多是山地，共有6個村。春日鄉公所課員何桂英接受中央社訪問時提到，其中士文位於高海拔部落，交通相較其他村落較為不便，過去曾有2至3位中輟生，因家中無交通工具或家長需上班無法接送，影響其上學意願，在有了幸福巴士穩定接駁後，學生更願意上學。

幸福巴士載著春日鄉的民眾穿梭在部落與醫療院所、學校等地之間，而會說排灣族族語、64歲的鄭席家英，便是巴士上不可或缺的靈魂人物，成為長者就醫與醫生之間溝通的重要橋樑。

鄭席家英大半人生中是平凡的家庭主婦，在兒孫長大後，擔任就業站志工，後來在96年成為公所約用人員，並在106年多了新身分，考量部落70、80歲長者大多不會講國語，她成為春日鄉幸福巴士隨車族語翻譯，更用熱情與耐心，贏得長者們的信任。

「有些長者即使有家人，仍會提前一天打電話給我，寧願我陪他們去看診。他們家人也會說，他就要妳帶他去看醫生。」她思考後道出這些日常中的小插曲，言談中更是藏不住那股被需要的幸福感。

在陪同長者就醫前，鄭席家英在幸福巴士上熟練地收好健保卡復健單，安排看診順序、協助復健長者報到，她表示，如果當天人數多，會區分誰優先需要協助，誰可以先等候。

有些行動不便的民眾，也會請鄭席家英幫忙領處方箋的藥，儘管還要陪伴其他長者，鄭席家英秉持著服務的精神，盡可能去完成，「會問清楚、記下領藥的時間。」

有一次鄭席家英太忙碌，不小心把藥袋忘在醫院的椅子上，醫院還打電話通知她，她騎車回頭取回藥袋，不好意思地說：「年紀大了，真的比較容易忘記。」

擔任幸福巴士隨車族語翻譯的工作，為鄭席家英找到人生另一種價值，「因為在部落，大家都像一家人，現在為老人服務機會更多，真的很幸福、很有成就感。」

「我明年就要65歲了。」一談到可能要退休，就讓鄭席家英開始焦慮， 「我現在有點憂鬱，萬一明年退休，我的幸福巴士怎麼辦？」

不過，鄭席家英隨後笑著說，一定會回來當志工，成為幸福巴士永遠的志工，若有年輕人願意接手，也會傾囊相授，「族語一定要學，還有就是耐心與愛心，對待老人家的語氣一定要柔和。」

8年來擔任幸福巴士隨車族語翻譯，最讓鄭席家英驚喜莫過於某天兩位在高雄念書的外孫打電話給她，告訴她和幸福巴士的照片出現在課本裡，讓她直呼既感動又開心。

鄭席家英這些年帶著部落長者們就醫，憑藉著耐心和熱心服務的心，即使這段旅程一成不變，卻是充滿溫度，對她而言，那種被需要感覺，不僅讓她相當感動，更成為她服務的動力來源。

巴士 家庭主婦 家人 屏東縣 復健 健保卡

