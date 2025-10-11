從工人變司機 夫妻返鄉投入幸福巴士…用心服務長者如家人

在台東長濱鄉，去年有對年輕夫妻返鄉，陳奕帆從焊接鷹架工人改當幸福巴士司機，開著印著微笑標誌的車輛載長者就醫、採買，並當成自家人看待，讓單趟逾60公里路程多了人情味。

高夢竹現為國科會「地理弱勢移動平權計畫」駐點經理，負責幸福巴士計畫，先生陳奕帆則擔任台東長濱鄉幸福巴士的司機。

談起過去返鄉緣由，高夢竹接受中央社訪問坦言，當時生活在北部都市，開銷大、壓力重，先生也因長期勞累健康亮紅燈，加上雙方父母年事已高，起初先生曾因為薪資與北部差別太大，而懷疑過回鄉的決定，但在服務及返鄉一陣子後，懷疑的想法早已煙消雲散。

陳奕帆自從113年12月擔任幸福巴士司機以來，截至今年9月底，已行駛超過256趟次、總里程達1萬6811公里。這條穿越玉長公路的路線，串起村落與對外醫療、生活，更多的是人情味。

除了每週一、三、五預約路線外，每週二、四清晨7時40分，陳奕帆便從長濱鄉大峰峰部落發車，沿著玉長公路駛向玉里，協助鄉親就醫、採買、辦事。他表示，有時候看診完，阿公、阿嬤還想去市場，他就載他們去，也會告訴他們想買什麼盡量買，到家裡後可以幫忙提下車。

一旁的高夢竹打趣分享，「先生曾跟我說，就有好幾次，正想要去廁所或正要買吃的墊胃，老人家打電話來，只能先憋著。」

不過，正是陳奕帆這種「不計公里、不分瑣事」的溫暖服務，讓長者們感受到前所未有的被照顧與被理解。

或許因為從小是由祖父母帶大，陳奕帆現在載送這些長者，就像在照顧自己的親人一樣。他提到，有次遇到一名長輩堅持下車後要自行走回家，但當時距離家門口還有500、600公尺坡道，他仍堅持開車送到門口，「那位阿公下車時，對我比了讚，我心裡真的很感動。」

幸福巴士不只解決偏鄉交通的問題，也重新連結社區的情感。高夢竹分享，長者因為要預約幸福巴士，會留LINE聯繫，平時不僅會透過LINE互相關心，許多長者還會把自己家種的菜、釀的酒、做的食物送給司機，就好像當作自家孫子在照顧。

作為司機的陳奕帆，總是默默記得每一位長者的搭乘習慣，有時候需固定搭車就醫治療的長者突然一段時間沒搭車，他也會特地打電話去關心。後來有位長者被家人接去外縣市治療，讓陳奕帆相當不捨，他感性地說：「早就把他們當作自己阿公、阿嬤看待，心裡還是會有點酸酸的。」

對陳奕帆而言，這份工作帶來的滿足無可取代，就如他所言，個性喜歡服務他人，「開著幸福巴士是一件很幸福的事情，能幫助到需要幫助的人。」

