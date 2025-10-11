「承載愛心與希望」幸福巴士翻轉偏鄉交通 打造有溫度社會服務

為改善偏鄉交通並考量需求特性，公路局推動幸福巴士，一輛輛承載愛心與希望的小巴在鄉鎮穿梭，提升就學率、方便長者外出活動，讓交通不再只是移動，而是有溫度的社會服務。

自民國105年起，交通部公路局選定公共運輸涵蓋率較低及傳統客運業者無服務意願的偏鄉地區，共計10縣市12鄉鎮，優先推動需求反應式運輸服務（DRTS）。而時任公路總局長、現任交通部政務次長陳彥伯在108年考量DRTS一詞太過學術，將其命名為「幸福巴士」，期許這類新型態的運輸模式能「載來幸福」。

公路局指出，幸福巴士計畫可透過鄉鎮小巴、小客車或計程車等多元運具提供運輸服務，透過導入多元、彈性營運方式，並搭配預約機制，提供符合當地特性及需求運輸服務。因幸福巴士小車每車公里成本約新台幣30至40元，相較公路客運每車公里成本45.85元，其補助成本較公路客運低。

幸福巴士票價基本以一段票計算，根據台東縣長濱鄉公所網站公告收費方式為例，全票25元，學生票及法定優待票（65歲以上、身障者及其陪伴者、6至12歲兒童）13元。

根據公路局統計，自105年推動DRTS計畫、108年更名為幸福巴士計畫後，鄉鎮數由12處增加為196處、路線數由15條增加為508條、涵蓋率由70%增加至95.06%（截至今年9月底），預計117年將達到97%。

從幸福巴士1.0到2.0，公路局運輸組組長梁郭國接受中央社訪問表示，主要差異在於幸福巴士1.0多為公所經營，幸福巴士2.0則開放可由當地社會團體甚至到個人皆可經營，並導入科技平台讓民眾可透過App或網頁平台方式預約搭乘，更有效媒合供需。

梁郭國指出，推動幸福巴士初衷是為了解決基本民行問題。他感性地說，在推動過程中發現社會有一群熱心民眾為了家鄉發展投入，讓他留下深刻印象。

「幸福巴士沒有賺錢，最多損益兩平。」 梁郭國表示，這些民眾真的是憑藉著熱情投入，而在幸福巴士推動後，也帶動部分地區就學率提升，以及方便長者外出參加團體活動，「你會發現幸福感覺，在那個地方呈現出來，一種有溫度的社會服務。」

展望未來，梁郭國透露，幸福巴士3.0將邁向多元化路線調整，除原本就學、就醫及長者出行等基本需求外，更將結合觀光、地方創生及兼載貨運的新服務方向。他提到現行偏鄉物流不足，希望在空車時段也能協助運送民生物資、藥品等，未來可能由縣市政府訂定運價表。

為了發掘並表揚在偏鄉運輸服務表現優異的團隊，公路局自去年起舉辦幸福巴士金運獎頒獎典禮，今年邁入第2屆，由花蓮縣富里鄉獲得卓越獎。梁郭國提到，這些獲獎團隊，無論是經營、載客數或服務角度，都值得其他單位參考。

花蓮縣富里鄉羅山社區發展協會媒合專員尹海霞有時還得兼任幸福巴士司機角色，談到投入幸福巴士，她分享自身經驗，面對民眾預約時間衝突，得透過耐心溝通、協調，並常以計畫經費如同一瓶礦泉水為例，使用經費時需要更仔細分配，考量後續民眾能否繼續享受福利制度，需以較少成本發揮較大效益。

雖然面對工作繁雜、偶爾民眾不理解，曾讓尹海霞相當沮喪，不過在她眼中，大多數人都是善良的。她認為服務長輩是件很開心的事情，甚至有時也會跟著幸福巴士車輛，與司機一同服務長輩，成為另類紓壓方式。

尹海霞在99年從中國武漢嫁來台灣定居至今，並在105年取得台灣身分證，她感謝因為幸福巴士計畫，讓她能接觸到不同類型的民眾，更能快速了解台灣文化底蘊。