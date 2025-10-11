哪些國家最能睡？全球睡眠榜揭曉 台灣躺贏誰？

你是否常常覺得沒睡飽？一項調查研究35國的全球睡眠排行榜上，指出了世界上誰最會睡？不是幸福感滿滿的北歐，也不是度假天堂海島。原以為台灣工時長、壓力大，「睡眠力」會敬陪末座，但數據卻顯示出台灣不僅沒有墊底，還在平均睡眠總時長上，意外地「躺贏」了許多大國。





世界上哪些國家地區的人最會睡？哪些又睡最少？答案一出，往往讓人想揉揉眼睛再確認一次。本以為苦勞的台灣人，應該會排進「最缺覺」前5名，結果卻連邊都沾不上，儘管台灣的全年平均總工時高居世界第5。

根據國際醫學期刊《睡眠醫學》2023年10月刊載的一項跨國研究，新加坡國立大學睡眠與認知中心使用智慧戒指Oura Ring ，收集了來自35個國家、22萬多人的睡眠資料，統計了從 2021 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 2 日為期 52 週、超過5000萬個夜晚的數據，結果揭曉──全球最會睡第一名是愛爾蘭，其次是紐西蘭、斯洛伐克和荷蘭，平均安穩睡滿7小時（見下圖）。

全球最會睡第一名是愛爾蘭，其次是紐西蘭、斯洛伐克和荷蘭。圖 ／取自《睡眠醫學》

反觀最不會睡的「吊車尾」組合：倒數第三新加坡，倒數第二韓國，日本墊底，奪下「全球睡得最少國」桂冠，平均每天大約只睡6小時又15分鐘。沒想到日本人的人均壽命如此之長，但平均睡眠時間卻如此之短。

睡得少，活得久？日韓好矛盾

日本人和韓國人為何睡那麼少呢？一個合理的懷疑是年齡因素。眾所周知，老年人睡得少，而日韓恰好又是全球老齡化非常嚴重的國家，因此拉低了他們的平均睡眠時間。

日韓人睡得少，或許與國家的經濟發展情況也有所關連。擁有258萬位訂閱者的YouTube頻道「小Lin說」便分析，日本經濟長期停滯，韓國經濟由財閥掌控，社會流動的機會少，一般人想翻身多半更依靠自己力爭上游。

「四當五落」是一個源自於韓國的俗語，四當，是指如果每天只睡四小時，就能夠考上名校。五落，則指如果每天睡足五小時，就會落榜。這句俗語直接體現了韓國排名全球睡眠時長倒數第二的現象，必須犧牲休息時間來爭取成功。

榜單當中，印度倒數第四，印度人睡得少也是因為產業競爭。在資訊科技和商業流程外包的服務領域，印度占據著領先地位，眾多歐美企業將客服中心設在印度，歐美客戶在白天打電話到印度時，印度卻是半夜。

夢裡工會最懂你，歐洲人安穩入睡

地處中東的阿聯酋，根本是躺在石油上的國家，超級有錢，居然也睡得少？！「小Lin說」認為，由於中東的白天極其酷熱，一般人作息都是晝夜顛倒，活動主要放在晚上。像餐廳是晚上九點才開始營業，一直開到凌晨三點。 再加上回教一天要祈禱5次，「清晨得祈禱，深夜也得祈禱，這才榜上有名。」

至於愛爾蘭、斯洛伐克、荷蘭等，為什麼能成為夢鄉常客呢？新加坡國立大學這篇《夜間睡眠變異性的國家差異》論文指出，工會是其中的關鍵因素，因為強勢工會非常擅長跟公司談判來保護員工的權益。

台灣人沒睡飽，大陸人睡不香

那麼台灣呢？台灣睡眠醫學學會曾於2023年3月進行過為期一週的網路調查，共有2209位民眾填卷，其中超過八成（82.9％）為20～50歲的青壯年族群，平均睡眠時間不到為6.67小時，相當於400.2 分鐘，比「缺覺前四強」睡得多一點，但仍屬後段班。

中國大陸的睡好覺的情況也不妙，根據中國睡眠研究會發布的《2025中國睡眠健康研究白皮書》，發現中國人夜間平均睡眠時長為6.85小時，為411分鐘，同時有26％的人群睡不到6小時就醒了。同時大陸人「睡得不香」，入睡時間多在零點後，近四成人群存在夜間易醒問題。

包含床枕香氛在內的各式助眠產品，推動「睡眠經濟」躍升為大陸熱門的市場話題。

阿里巴巴旗下零售超市、盒馬鮮生，曾推出名為「晚安牛奶」的奇葩產品，大半夜把牛拉出來擠奶，主張這樣的牛奶裡天然含有定量的褪黑激素能助眠。至於喝了牛奶，人尚且不知能否順利跟世界說晚安？但乳牛肯定呵欠連連。

大陸市調機構、艾媒諮詢一份報告顯示，大陸睡眠經濟於2023年市場規模高達4955.8億人民幣（約新台幣2.1兆元），隨著消費者改善睡眠品質的需求日增， 2027年甚至可望成長至6586.8億元（約新台幣2.8兆元）。

睡眠跟時間一樣，是上天給人類最公平的資源。有人在奮鬥裡失眠，有人在安逸裡酣睡。當拿著統計數字比拚誰睡得多誰睡得少，其實比的不只是分鐘數，更是經濟、文化與生活方式的差異。

總而言之，上床後能不能帶著笑意閉上眼睛，才是真正的勝利。

（本文出自2025.10.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）