國慶連假逾萬人湧進光復救災 專家提醒「鏟子超人」務必戴口罩

花蓮馬太鞍溪溢流造成災區重創，國慶連假第2天仍湧入許多民眾前往救災，不過專家呼籲，志工「鏟子超人」不要忘了帶口罩，大量塵土飛揚更增加呼吸道疾病潛在風險。在進入災區助人救災之餘，也要注意自己的安全，特別是大型機具進駐開挖後，馬路隨處可見的塵土，志工們也要預防身體的擦挫傷，若有異狀需立即求助包括部醫體系的各個醫療站，以避免傷口惡化。

連假救災愛心不間斷，每天超過數萬名志工出入災區，隨著花蓮光復鄉災後重建持續進行，大量挖土機與清理作業展開，造成當地現場塵土飛揚，更增加了呼吸道疾病的潛在風險。不過部分志工在天氣炎熱塵土漫天努力救災忘了帶口罩，衛福部醫福會執行長林慶豐呼籲，志工不要忘了帶口罩，進入災區助人救災，也要注意自身安全。

衛福部胸腔病院副院長張自強提醒，參與災區復原工作的志工和作業人員，必須全程佩戴口罩，做好呼吸道防護。塵埃中懸浮的多種病原，容易引發肺部發炎及呼吸道感染，尤其災區環境複雜，可能帶有嚴重細菌並增加重症風險。他強調，「保護第一線工作者的呼吸道健康，是防止疾病擴散的重要一環。」

針對進入災區協助的志工們，張自強說正確口罩佩戴與更換的重要性，口罩需包覆口鼻並與臉部緊密貼合，口罩如出現破損、潮濕或髒汙必須立即更換；摘除口罩前後要避免觸摸正面並徹底洗手；若出現發燒、咳嗽等症狀應及時就醫。此外，休息及飲食時應保持適當距離，避免未戴口罩時密集接觸。

林慶豐呼籲，每一位參與災區重建的志工和作業人員都是守護家園的英雄，口罩就像是他們身上的「守護盾牌」，期盼大家齊心協力，做好個人呼吸健康防護，共同守護災區與自身健康。

疾管署先前也提醒，要掌握八大自我照顧守則，飲食、裝備及清潔保護，也要注意心理狀況及務必多補充水分、保持涼爽及提高警覺心，在守護災民的同時，也記得照顧自己。