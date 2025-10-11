快訊

黑心豬腸流竄…北市衛生局國慶連假不打烊 稽查結果曝

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
屏東百威公司涉嫌製作黑心豬腸，流竄全台，北市衛生局於國慶連假加強稽查轄內小吃店及餐飲店等場域的豬腸產品。圖／北市衛生局提供
屏東百威公司涉嫌製作黑心豬腸，流竄全台，北市衛生局於國慶連假加強稽查轄內小吃店及餐飲店等場域的豬腸產品。圖／北市衛生局提供

屏東百威公司涉嫌製作黑心腸，流竄全台。北市衛生局專案稽查轄內市售生豬腸產品，適逢國慶連假湧觀光人潮，因此主動新增稽查84家次小吃店及餐飲店等場域，共抽驗64件豬腸產品，全數「未檢出」過氧化氫（雙氧水）。 

衛生局表示，針對攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫，10月7日至114年10月11日10時已累積稽查438家次、抽驗256件豬腸產品，皆「未檢出」過氧化氫。

衛生局強調，將持續查驗，如有查獲違法使用添加物，將視違規情節及依食品安全衛生管理法18條及47條處3萬至300萬元罰鍰或同法第15條及44條處6萬至2億元。

衛生局呼籲，食品業者選購使用原料應向合法業者購買，注意產品是否有顏色特別白或異味，應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。合法的過氧化氫可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品外的其他食品，但食品中不得殘留。

衛生局指出，民眾可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡及多次換水，即可去除過氧化氫的殘留。低濃度的過氧化氫可由人體腸道的觸酶將它分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。

屏東百威公司涉嫌製作黑心豬腸，流竄全台，北市衛生局於國慶連假加強稽查轄內小吃店及餐飲店等場域的豬腸產品。圖／北市衛生局提供
屏東百威公司涉嫌製作黑心豬腸，流竄全台，北市衛生局於國慶連假加強稽查轄內小吃店及餐飲店等場域的豬腸產品。圖／北市衛生局提供

衛生局 抽驗

