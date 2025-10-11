聽新聞
黑心豬腸流竄…北市衛生局國慶連假不打烊 稽查結果曝
屏東百威公司涉嫌製作黑心豬腸，流竄全台。北市衛生局專案稽查轄內市售生豬腸產品，適逢國慶連假湧觀光人潮，因此主動新增稽查84家次小吃店及餐飲店等場域，共抽驗64件豬腸產品，全數「未檢出」過氧化氫（雙氧水）。
衛生局表示，針對攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫，10月7日至114年10月11日10時已累積稽查438家次、抽驗256件豬腸產品，皆「未檢出」過氧化氫。
衛生局強調，將持續查驗，如有查獲違法使用添加物，將視違規情節及依食品安全衛生管理法18條及47條處3萬至300萬元罰鍰或同法第15條及44條處6萬至2億元。
衛生局呼籲，食品業者選購使用原料應向合法業者購買，注意產品是否有顏色特別白或異味，應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。合法的過氧化氫可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品外的其他食品，但食品中不得殘留。
衛生局指出，民眾可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡及多次換水，即可去除過氧化氫的殘留。低濃度的過氧化氫可由人體腸道的觸酶將它分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。
