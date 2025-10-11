民眾不怕等車「最怕不知等多久」蔣萬安：日本偏僻景點都準時

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市智慧公車站牌。報系資料照
北市府研議擴大在全市普設智慧公車站牌，以提升公車預估到站時間之精準度，今年新增設置10座及汰換220座。台北市長蔣萬安日前在市政會議表示，民眾並不怕等車，怕的是不知道等多久，公車能夠準時到站，一定可以大幅提升市民以及觀光客使用公車的意願。

北市公運處指出，北市可設置公車智慧型站牌的站位，原則均已設置，部分站位因無實體人行道、無共桿可供附掛，則無法設置智慧型站牌；配合公車站位環境條件改變，如增設燈桿、拓寬人行道辦理會勘設置，今年新增設置10座及汰換220座。

另外，公車上的車機是關係到能否準確傳達到站時刻的關鍵設備，公運處查核每輛公車的車機妥善狀況與使用年限，建議車機使用年限比照車輛使用年限為8年，年限屆滿前1年，如經回廠檢整可再使用4年，經盤點後北市須回場檢整或汰換的車機的車機為1325台。

由於檢整或汰換經評估數量龐大，蔣萬安指出，有朋友告訴他，到日本去旅遊時，即便是非常偏僻的景點，公車都能夠依時刻表上面的標定時間準時到站，民眾和觀光客根本不用擔心會錯過班車，可以很從容的安排行程。

蔣萬安指出，台灣是一個自動率產業非常發達的國家，車機除了傳送GPS定位功能以外，應該也要能結合包括路況、車流量預判出最可能的到站時間。如果能夠開發出可以精準預報公車到站時間的車機，台北市政府都願意補助公車業者普遍來換裝這種車機，提升市民以及觀光客使用公車的意願。

公車 人行道 蔣萬安

