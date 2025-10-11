起床口臭牙齦出血恐「癌王」風險飆3倍 北榮醫師提醒這樣做

早上起床口氣變重、舌苔變厚、牙齦容易出血，這些看似微不足道的口腔問題，可能暗示身體正在發出危險警訊。有研究顯示，口腔菌相的失衡與胰臟癌的發生存在密切關聯，若口腔內壞菌過多，罹患胰臟癌的風險甚至可能上升超過3倍。專家提醒，多攝取多酚與益生菌的天然食物，並要定期洗牙。

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，胰臟癌向來被稱為「癌王」，是預後最差的癌症之一，5年存活率僅約13%，且早期幾乎無法察覺。醫學界過去已知吸菸、糖尿病、慢性胰臟炎會增加風險，但這些因素僅能解釋不到3成的病例。研究團隊從超過12萬人的口腔樣本出發，發現藏在口腔裡的細菌與真菌，竟可能是未被重視的關鍵線索。

這項研究追蹤800多名受試者長達近9年，發現多種常見牙周病菌，例如牙齦卟啉單胞菌、節點棒狀桿菌、微小副單胞菌，與胰臟癌風險上升明顯相關。而口腔真菌中的念珠菌屬，尤其是熱帶念珠菌，也被證實與胰臟癌的發生有關。

張家銘說，這些病原菌會讓身體長期處於慢性發炎狀態，影響胰臟細胞的代謝與免疫反應，進一步促進癌細胞的生成與擴散。研究推測，這些壞菌不僅在牙齦中作亂，還可能透過血液或淋巴循環，緩慢移動至胰臟，引發局部慢性發炎，成為癌變的溫床。

研究團隊進一步設計出一項「微生物風險分數」，結果顯示，當口腔內壞菌越多、菌相越失衡，胰臟癌的風險便顯著上升，最高甚至達到一般人的3倍。這項結果讓臨床醫師深感震驚，也提醒醫療界應重新檢視口腔健康與全身疾病之間的關係。

張家銘說，口腔其實是全身健康的「前哨站」。牙齦出血、口氣變重、舌苔發白等狀況，並非「年紀大正常」，而是身體在提醒你內在環境可能出現失衡。壞菌的滋生往往與3個生活習慣有關過量糖分攝取、抽菸以及熬夜。糖分是細菌的養分，尼古丁會破壞黏膜防禦力，而睡眠不足會減少唾液分泌，使口腔天然抗菌力下降，這些因素合併下來，讓壞菌更容易壯大、好菌逐漸被取代。

張家銘建議，民眾可以從最簡單的日常做起，像是減少含糖飲料、保持充足睡眠，並多攝取綠茶、蔓越莓、優格、泡菜等富含多酚與益生菌的天然食物，有助恢復菌相平衡。此外，固定每半年洗牙一次，能有效清除牙結石與病原菌，對有糖尿病或胰臟癌家族史的人更是重要。