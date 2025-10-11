健身太用力、衣服穿太緊也會胃食道逆流 中醫建議按這些穴道舒緩

受生活習慣與壓力影響，「火燒心」和「溢赤酸」等胃食道逆流症狀日益普遍。中醫師梁世瀅說，胃食道逆流是指食物和胃酸因賁門括約肌無法有效關閉，逆流至食道、咽喉、口腔或呼吸道引起不適，建議民眾可透過按摩合谷、太衝、內觀等穴道，緩解不適，平日也要避免一次吃太多，或穿著過緊的腰帶及褲頭。

梁世瀅指出，胃食道逆流常見症狀除典型火燒心、胸口灼熱、胃酸逆流外，還包括慢性咳嗽、聲音沙啞、吞嚥困難、口水變多變黏或出現泡沫，以及中醫所稱「喉球症」，即喉嚨異物感，與胸口梗塞感，發生原因多為因老化、肥胖、懷孕、高脂肪食物、甜食、咖啡、吸菸、飲酒、特定藥物引起的賁門鬆弛。

「腹壓過大」也可能引起胃食道逆流。梁世瀅表示，導致腹壓升高原因，包括心理壓力、體重過重、健身時核心用力、穿著緊繃衣物、飯後平躺等；其他導致胃食道逆流的原因，還包括經常食用刺激性食物、不良飲食習慣、氣喘、糖尿病、胃部排空延遲等。

梁世瀅指出，胃食道逆流患者需嚴格管控飲食，減少食用辛辣與刺激性食物，如辣椒、胡椒、咖哩、芥末、洋蔥、韭菜、酸菜、榨菜，其次是高油脂食物；高油脂食物，包含炸物及油脂含量高的肉類或料理，也要避免。此外，甜食及酸性較高的水果，如檸檬、葡萄柚、柳丁、奇異果、鳳梨，以及糯米製品與加工食品也應避免。

中醫治療上常運用半夏厚朴湯等方劑，梁世瀅表示，其功效為行氣散鬱、降逆化痰，主治因情志鬱結引起的咽中異物感、胸脅滿悶等。同時，配合穴位按摩或針灸也能有效緩解症狀。對於情緒壓力引起的肝鬱氣滯型逆流，可選用合谷與太衝穴以暢通氣機；內關穴則因其和胃降逆功效，常被用於治療火燒心、胸悶；而中脘穴與足三里穴則分別具備和胃寬中、健脾胃的功效，能改善消化不良。

梁世瀅說，日常習慣的調整才是預防胃食道逆流的關鍵，建議民眾少量多餐，避免消夜；飯後至少間隔2至3小時再平躺；睡覺時適當墊高枕頭，讓上半身略微抬高；放鬆心情，減少壓力；避免穿著緊身衣褲以防增加腹壓；以及控制體重，減少腹部脂肪對胃部的壓迫。

