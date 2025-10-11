快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

口感似日本國產米 台南「八田米」上架友誼市山口縣連鎖超市

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丸久集團在旗下超市為台南發起丹娜絲風災募款。圖／台南市政府提供
丸久集團在旗下超市為台南發起丹娜絲風災募款。圖／台南市政府提供

台南市「八田米」打入日本市場，最近在台南友誼市日本山口縣的丸久集團旗下兩大連鎖超市品牌「Aruk」、「Marukyu」上架，丸久集團在上市前於當地信仰中心防府天滿宮舉行了「八田米」的奉納儀式，盼藉此祈願台日友好。

八田米是為紀念日本技師八田與一技師對台南的貢獻，台南市府團隊偕同六甲區農會、在地農友，合力開發，市府表示，此次上架的是5公斤裝的「八田米」，不僅將品質優異的八田米介紹給日本好朋友，更象徵著開啟台南和友誼市山口縣的農業交流與友好合作。

市長黃偉哲表示，感謝丸久集團社長田中康男「慧眼識好米」，引進台南六甲出品的八田米上架販售，田中社長長期以來大力支持台南農特產品，陸續採購台南鳳梨、芒果、文旦製品等，今年丹娜絲風災後更是在旗下各家超市設置募款箱號召捐款，這次將台南的八田米介紹給丸久集團消費者，也期待能幫忙緩解日本國內近期的米糧供應壓力，透過這樣的合作，彰顯台日間跨越時代相互協助的友好情誼。

黃偉哲指出，八田與一技師興建烏山頭水庫與嘉南大圳，至今都恩澤台南人民，而八田米正是為了感念八田技師的貢獻才孕育而生，選用台南16號品種，種植在六甲區適合栽種水稻的黏質土壤上，且在育成過程中，使用八田技師所興建的烏山頭水庫乾淨無汙染水源灌溉，並依據食味品質、適應性及抗病性等三大指標進行篩選，具有獨特的香氣，且口感近似日本國產米，很高興將這樣品質優異的好米介紹給日本朋友品嘗。

丸久集團的總部位於山口縣防府市，為當地主要連鎖超市，旗下有 Aruk 、MARUKYU等品牌，年營業額達950億日幣，黃偉哲在前年東京食品展上與田中康男簽署合作備忘錄，此後該集團穩定引進台南農特產品上架，去年也出席集團成立70周年紀念典禮。

台南市長黃偉哲去年參加丸久集團70周年慶，致贈噴印蘭花給社長田中康男。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲去年參加丸久集團70周年慶，致贈噴印蘭花給社長田中康男。圖／台南市政府提供
台南八田米在丸久集團旗下超市上市。圖／台南市政府提供
台南八田米在丸久集團旗下超市上市。圖／台南市政府提供
丸久集團在防府天滿宮舉行八田米的奉納儀式。圖／台南市政府提供
丸久集團在防府天滿宮舉行八田米的奉納儀式。圖／台南市政府提供
台南八田米在丸久集團旗下超市上市。圖／台南市政府提供
台南八田米在丸久集團旗下超市上市。圖／台南市政府提供

台南 日本 烏山頭水庫 超市

延伸閱讀

台南105歲人瑞「左流右新」 家人：按時打疫苗勇健長壽

親子必訪！台南「綠谷海盜船」與「森林迷宮」特色公園登場

國慶談鏟子超人 黃偉哲：展現台南人熱情友善一面

影／國慶升旗捍衛主權 黃偉哲：市民團結克服地震及風災

相關新聞

加熱菸「合法販售」首日…超商App已公告售價 店舖販售情形曝

衛福部上月宣布放行2家國際加熱菸商，共18項吸食器具及菸草柱，可在台販售，其中一家菸商產品，今天開始可合法上市。知情人士...

極端高溫竟跟雙颱有關 專家指這時變天轉雨又大幅轉涼

今天國慶連續假期第2天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，東北季風減弱之後，恢復夏季型的...

駕駛人申請危險物品運送證照將收費 最高100元手續費

交通部為提升危險物品運輸安全，預告修正公路證照及監理規費收費辦法，新增未來駕駛人申請危險物品運送證照，依規定，核發「危險...

台南105歲人瑞「左流右新」 家人：按時打疫苗勇健長壽

台南市新市區高齡105歲的人瑞吳鄭敏昨由兒子開車陪同，前往新市衛生所接種流感及新冠疫苗，由所長蔣奇璋問診後，免下車讓護理...

健身太用力、衣服穿太緊也會胃食道逆流 中醫建議按這些穴道舒緩

受生活習慣與壓力影響，「火燒心」和「溢赤酸」等胃食道逆流症狀日益普遍。中醫師梁世瀅說，胃食道逆流是指食物和胃酸因賁門括約...

爆紅「翻轉布丁」藏陷阱！營養師揭3聰明吃法 這族群必看

網友瘋狂敲碗許願的「翻轉布丁」終於來了！7-ELEVEN推出話題新品「統一布丁（翻轉布丁）」，翻轉經典口味結構，顛覆大家從小吃到大的熟悉印象，讓不少民眾搶著想嘗鮮。對此，營養師程涵宇提醒，背後的糖量幾乎也翻倍，千萬要注意，別食用過量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。