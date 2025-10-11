口感似日本國產米 台南「八田米」上架友誼市山口縣連鎖超市

台南市「八田米」打入日本市場，最近在台南友誼市日本山口縣的丸久集團旗下兩大連鎖超市品牌「Aruk」、「Marukyu」上架，丸久集團在上市前於當地信仰中心防府天滿宮舉行了「八田米」的奉納儀式，盼藉此祈願台日友好。

八田米是為紀念日本技師八田與一技師對台南的貢獻，台南市府團隊偕同六甲區農會、在地農友，合力開發，市府表示，此次上架的是5公斤裝的「八田米」，不僅將品質優異的八田米介紹給日本好朋友，更象徵著開啟台南和友誼市山口縣的農業交流與友好合作。

市長黃偉哲表示，感謝丸久集團社長田中康男「慧眼識好米」，引進台南六甲出品的八田米上架販售，田中社長長期以來大力支持台南農特產品，陸續採購台南鳳梨、芒果、文旦製品等，今年丹娜絲風災後更是在旗下各家超市設置募款箱號召捐款，這次將台南的八田米介紹給丸久集團消費者，也期待能幫忙緩解日本國內近期的米糧供應壓力，透過這樣的合作，彰顯台日間跨越時代相互協助的友好情誼。

黃偉哲指出，八田與一技師興建烏山頭水庫與嘉南大圳，至今都恩澤台南人民，而八田米正是為了感念八田技師的貢獻才孕育而生，選用台南16號品種，種植在六甲區適合栽種水稻的黏質土壤上，且在育成過程中，使用八田技師所興建的烏山頭水庫乾淨無汙染水源灌溉，並依據食味品質、適應性及抗病性等三大指標進行篩選，具有獨特的香氣，且口感近似日本國產米，很高興將這樣品質優異的好米介紹給日本朋友品嘗。