快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

「阿福」27年前跨海醫療轟動台灣 越南貧病童得以重啟人生

聯合報／ 記者吳淑君／越南即時報導
早年至善基金會曾發生「沒有重量的孩子」，現在在發放助學金現場，新加入學生都要先量身高、體重。記者吳淑君／攝影
早年至善基金會曾發生「沒有重量的孩子」，現在在發放助學金現場，新加入學生都要先量身高、體重。記者吳淑君／攝影

越南一名天生顱顏嚴重變形的「阿福」，1998年由至善基金會帶來台灣動手術，跨海醫療造成轟動，想幫助「阿福」的捐款如雪片飛來，也開啟至善在越南許多計畫。

至善基金會今年成立30年，在台灣等地服務超過35萬名兒少，至善基金會執行長洪智杰說，看到孩子從沒有希望一路轉變的生命奇蹟，也激發他們要做就要長期做。

常有人好奇問洪智杰，為何服務這麼遠的國度，如何說服台灣認養人？洪智杰說，其實在台灣、海外都有服務，可能創辦人的關係，有越南人、法國人、美國人、台灣人，一開始就定位是多元文化、國際服務，大愛本來就無私，有些人可以接受，但還是有阻力，後來，他把兩三年的服務成果給大眾看，台灣人很神奇，很多人願意持續投入。

越南中部因為美軍灑下大量「橙劑」，導致先天畸形兒多，也因為有許多未爆彈，孩子可能因撿拾受傷，阿福當時是來台矯治首案，2021年阿福告別人世，但也因為阿福，開啟至善在越南的許多計畫。

洪智杰說，小雲14歲仍無法正常站立行走，越南的醫生說她活不久，至善基金會要帶小雲來台灣做手術，有社工問小雲有什麼願望，小雲說，想出去外面走走；在確定可以來台手術治療，小雲的願望變成希望可以去上學，等到手術成功，小雲希望成為設計師，後來她不但去讀書，還結婚生子；看到一個孩子從沒有希望不可能，一路轉變，就是他想促成的。

這一路走來有笑有淚，洪智杰說，「陪你長大」助學計畫都要回報認養人孩子近況，20多年前，經常有捐款人質疑「我的孩子怎麼變輕？變矮？」他也覺得很納悶，有一次去越南，他當面問越南工作站主任黃仲始，到底怎麼回事？黃仲始尷尬的說，他們沒有尺、秤，當地只有市場才有秤，他們是憑感覺抓身高、體重；洪智杰大驚，要求馬上改，以後家訪都帶尺秤去，每次講起「沒有重量的孩子」，洪智杰都覺得不可思議。

洪智杰之前在企業工作，每天醒來都問自己為何要去上班？他想找個對人生有意義的工作，有了那個念頭，至善董事會的人就來找他，「好，我來做」。自此早上醒來他不會再胡思亂想，這一幹就是25年。

國際援助通常3、5年，但通常要2、30年才能看到一世代的轉變，觀念的轉變甚至要二到三個世代，好的陪伴，就有機會得到力量發展，因此也激發他們要做就要長期做，才有機會好好陪伴他們長大。

至善基金助學長大的吳氏順天，現在也成了認養人，洪智杰（右一）十分欣喜。記者吳淑君／攝影
至善基金助學長大的吳氏順天，現在也成了認養人，洪智杰（右一）十分欣喜。記者吳淑君／攝影
至善基金會今年成立30年，在台灣等地服務超過35萬名兒少。記者吳淑君／攝影
至善基金會今年成立30年，在台灣等地服務超過35萬名兒少。記者吳淑君／攝影
家長看到至善基金會執行長洪智杰（左）就向前握手，一再言謝。記者吳淑君／攝影
家長看到至善基金會執行長洪智杰（左）就向前握手，一再言謝。記者吳淑君／攝影

越南 手術

延伸閱讀

在越南看到「絕對貧窮」 台灣「閱讀推廣」為弱勢童打開知識之窗

中越貧戶多肇因颱風 想讀書幸有至善助學計畫 小學霸遺憾休學妹妹獲助

颱風來家就淹 越南女孩立志當律師 夢想脫貧蓋房帶媽媽搬離河邊

謝謝台灣！ 越南貧童長大了也成認養人 吳氏順天：教育可以改變人生

相關新聞

加熱菸「合法販售」首日…超商App已公告售價 店舖販售情形曝

衛福部上月宣布放行2家國際加熱菸商，共18項吸食器具及菸草柱，可在台販售，其中一家菸商產品，今天開始可合法上市。知情人士...

極端高溫竟跟雙颱有關 專家指這時變天轉雨又大幅轉涼

今天國慶連續假期第2天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，東北季風減弱之後，恢復夏季型的...

駕駛人申請危險物品運送證照將收費 最高100元手續費

交通部為提升危險物品運輸安全，預告修正公路證照及監理規費收費辦法，新增未來駕駛人申請危險物品運送證照，依規定，核發「危險...

台南105歲人瑞「左流右新」 家人：按時打疫苗勇健長壽

台南市新市區高齡105歲的人瑞吳鄭敏昨由兒子開車陪同，前往新市衛生所接種流感及新冠疫苗，由所長蔣奇璋問診後，免下車讓護理...

健身太用力、衣服穿太緊也會胃食道逆流 中醫建議按這些穴道舒緩

受生活習慣與壓力影響，「火燒心」和「溢赤酸」等胃食道逆流症狀日益普遍。中醫師梁世瀅說，胃食道逆流是指食物和胃酸因賁門括約...

爆紅「翻轉布丁」藏陷阱！營養師揭3聰明吃法 這族群必看

網友瘋狂敲碗許願的「翻轉布丁」終於來了！7-ELEVEN推出話題新品「統一布丁（翻轉布丁）」，翻轉經典口味結構，顛覆大家從小吃到大的熟悉印象，讓不少民眾搶著想嘗鮮。對此，營養師程涵宇提醒，背後的糖量幾乎也翻倍，千萬要注意，別食用過量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。