「阿福」27年前跨海醫療轟動台灣 越南貧病童得以重啟人生

越南一名天生顱顏嚴重變形的「阿福」，1998年由至善基金會帶來台灣動手術，跨海醫療造成轟動，想幫助「阿福」的捐款如雪片飛來，也開啟至善在越南許多計畫。

至善基金會今年成立30年，在台灣等地服務超過35萬名兒少，至善基金會執行長洪智杰說，看到孩子從沒有希望一路轉變的生命奇蹟，也激發他們要做就要長期做。

常有人好奇問洪智杰，為何服務這麼遠的國度，如何說服台灣認養人？洪智杰說，其實在台灣、海外都有服務，可能創辦人的關係，有越南人、法國人、美國人、台灣人，一開始就定位是多元文化、國際服務，大愛本來就無私，有些人可以接受，但還是有阻力，後來，他把兩三年的服務成果給大眾看，台灣人很神奇，很多人願意持續投入。

越南中部因為美軍灑下大量「橙劑」，導致先天畸形兒多，也因為有許多未爆彈，孩子可能因撿拾受傷，阿福當時是來台矯治首案，2021年阿福告別人世，但也因為阿福，開啟至善在越南的許多計畫。

洪智杰說，小雲14歲仍無法正常站立行走，越南的醫生說她活不久，至善基金會要帶小雲來台灣做手術，有社工問小雲有什麼願望，小雲說，想出去外面走走；在確定可以來台手術治療，小雲的願望變成希望可以去上學，等到手術成功，小雲希望成為設計師，後來她不但去讀書，還結婚生子；看到一個孩子從沒有希望不可能，一路轉變，就是他想促成的。

這一路走來有笑有淚，洪智杰說，「陪你長大」助學計畫都要回報認養人孩子近況，20多年前，經常有捐款人質疑「我的孩子怎麼變輕？變矮？」他也覺得很納悶，有一次去越南，他當面問越南工作站主任黃仲始，到底怎麼回事？黃仲始尷尬的說，他們沒有尺、秤，當地只有市場才有秤，他們是憑感覺抓身高、體重；洪智杰大驚，要求馬上改，以後家訪都帶尺秤去，每次講起「沒有重量的孩子」，洪智杰都覺得不可思議。

洪智杰之前在企業工作，每天醒來都問自己為何要去上班？他想找個對人生有意義的工作，有了那個念頭，至善董事會的人就來找他，「好，我來做」。自此早上醒來他不會再胡思亂想，這一幹就是25年。