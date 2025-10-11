在越南看到「絕對貧窮」 台灣「閱讀推廣」為弱勢童打開知識之窗

閱讀是孩子認識世界的一扇窗，但在越南早年連教科書都不足，何況課外書；至善越南工作站主任黃仲始感嘆，他長大到都市念大學，都市朋友談的話題他都不懂，很自卑，台灣的閱讀推廣給他很多啟發，17年下來已在越南開辦400間愛心閱讀室，80間玩具圖書館，很多學校在排隊爭取中。

今年慶寶勤勞基金會也加入閱讀推廣行列，在越南廣義省捐助4間愛心閱覽室和1間玩具圖書館，9月底落成典禮，場面十分隆重，明亮舒適的閱覽室，湧入大批小朋友借閱，人手一本，跟著書中故事遨遊世界。

廣義省位於越南中南沿海，有13個縣市，2023年貧戶比率6.13%，而全國貧戶比率5.71%，年平均所得1905美元 ，遠低於全國年平均所得4323美元。

寶勤勞動基金會組長王秉琛說，台灣經濟高水平，看到的是相對貧窮，在越南看到的是絕對貧窮，和至善基金會合作愛心閱覽室計畫，讓學生接觸更多元書籍，把世界帶進來給小朋友，也希望在小朋友心中種下希望種子，往後能脫貧。

黃仲始說，17年前他去說服學校推廣閱讀，最早是從幾個校長騎機車載鐵箱交換書開始，他不只去台灣學習，也和越南大學合作，還舉辦師資訓練，小朋友從小多接觸課外書，閱讀能力好，課程吸收就會提升，表達、思維能力也都會變好，各地學校都反應小朋友進步很多。

為何會想推廣閱讀？黃仲始道出自己的成長經驗，他小時候連教科書都不夠，課外書更不用談，長大到都市念大學，看到都市的朋友談論的話題，心想他們怎麼都知道，自己都不懂，他們談的都插不上話，很自卑。他去台灣參觀，給了他很多啟發，努力17年下來，已有400間愛心閱覽室，預計每年可協助20個學校設閱覽室，目前在排隊的有300多個學校。

校長說，以前圖書館只是裝書的地方，空間也小，只有教科書和參考書，很少課外書；7月閱覽室完成後，小朋友很喜歡來閱讀室看書，有小朋友的閱讀心得參加省市閱讀比賽得第一名，又報名參加全國比賽，以後學校會常舉辦閱讀節日，講故事活動，讓小朋友更愛閱讀。五年級學生陳玉洲說，爸媽會買書，但家裡的書沒有圖書館多，他還是很喜歡來閱覽室看書，或借回家看。

愛心玩具圖書館充滿小朋友歡聲笑語，玩積木組裝成槍枝，火車，彩繪、拼圖就可以玩一下午，至善執行長洪智杰說，玩玩具可以發展大肌肉小肌肉，練習說話講故事，小朋友肌肉發展可促進大腦發展。

越南工作站人員說，當初要把玩具圖書館引來越南，越南官方沒有這個概念，溝通了幾個禮拜才被接受，最近教育廳有規定，如果幼兒園沒有玩具圖書館，評鑑無法達標，2022年後有很多幼兒園來找他們，希望基金會出錢幫助蓋玩具圖書館。